Riesgo de explosión de tanque con productos tóxicos en California

Bomberos en California dijeron el lunes que se había "eliminado" el riesgo de explosión de un tanque de productos químicos que amenazaba con provocar emisiones tóxicas en el sureste de Los Ángeles, pero indicaron que unos 50.000 residentes evacuados aún no pueden retornar a sus hogares.

Desde el viernes, un depósito que contiene 26.000 litros de metacrilato de metilo, un líquido inflamable utilizado en la fabricación de plástico, amenazaba con filtrarse al ambiente o explotar cerca de zonas residenciales en Garden Grove, una localidad del condado de Orange.

"El riesgo ha sido eliminado", dijo TJ McGovern, jefe interino del Departamento de Bomberos de Orange, en un video publicado en X.

Decenas de miles de habitantes fueron evacuados, se abrieron centros de acogida y, el lunes por la mañana, los bomberos aún no habían levantado esa orden.

"Las zonas de evacuación siguen vigentes", enfatizó McGovern.

Tras una inspección nocturna del tanque, "hemos eliminado la amenaza" de una explosión, declaró Craig Covey, comandante de incidentes de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, en ese mismo mensaje en video.

La presencia de una fisura en el tanque, mencionada el domingo, fue confirmada, así como una disminución de la presión en su interior.

"Además, la temperatura se ha estabilizado y de hecho está bajando", pasando de unos 38°C a 34°C, agregó Covey.

"Es una noticia extremadamente positiva", añadió.

Ningún herido fue reportado hasta el momento por las autoridades, que no han comunicado sobre el origen del accidente, denunciado el jueves.

El director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Epa), Lee Zeldin, había afirmado el domingo que "el escenario más probable es el de un vertido de bajo volumen, que las autoridades locales podrán vigilar, neutralizar y contener".

Durante el fin de semana trabajaron en la instalación de barreras para evitar que el producto tóxico contamine los cursos de agua o el océano, situado a pocos kilómetros.

Según la Epa, el metacrilato de metilo es irritante para la piel, los ojos y las mucosas en los seres humanos. También puede provocar reacciones respiratorias y neurológicas en caso de exposición aguda o prolongada.

GKN Aerospace, la empresa británica propietaria de este depósito, declaró el domingo en un comunicado que trabajaba "sin descanso" para "limitar el riesgo de fuga".