Intentó cruzar a México con pistolas, cargadores y cartuchos de munición, pero la CBP la descubrió e incautó todo

Un operativo de rutina de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) resultó en una incautación en Calexico, California, cuando los agentes detuvieron a una mujer que se dirigía a México. Al realizar la inspección secundaria, encontraron dentro de su vehículo pistolas, cargadores y miles de municiones ocultas.

Pistolas, cargadores y munición, la CBP detuvo a una mujer en California

El 9 de mayo, los oficiales fronterizos realizaban sus tareas rutinarias en el puerto de salida de Calexico Oeste cuando, durante una operación de inspección vehicular, detuvieron a una mujer que conducía un Honda Accord 2014. Según el comunicado de prensa compartido en el sitio web oficial de la agencia, se dirigía a México y fue remitida a una inspección secundaria.

Los agentes de la CBP utilizaron un sistema de inspección no intrusiva para detectar las anomalías Facebook Laredo Field Office - Office of Field Operations Director Donald R. Kusser

Mediante un sistema de inspección no intrusivo y un equipo canino de la CBP, los agentes descubrieron una anomalía en el parachoques trasero del vehículo. Durante la inspección física, los funcionarios fronterizos extrajeron 18 paquetes del parachoques trasero y seis cargadores de tambor de la puerta trasera del lado del conductor.

Al abrir los paquetes, descubrieron:

Seis pistolas.

12 cargadores.

1895 cartuchos de munición.

La conductora detenida por la CBP antes de cruzar a México terminó arrestada

Luego de realizar el descubrimiento, los oficiales de la CBP incautaron las armas de fuego, los cargadores, la munición y el vehículo. Posteriormente, arrestaron a la conductora, una ciudadana estadounidense de 35 años, quien enfrenta un proceso judicial federal.

“Nuestros oficiales descubrieron y confiscaron varias pistolas, cargadores y municiones ocultas para su transporte ilegal a México antes de que llegaran a manos de organizaciones criminales”, expresó al respecto Roque Caza, director del puerto de Calexico donde se produjo la incautación.

Los agentes de la CBP incautaron pistolas, cargadores y municiones ocultas en el vehículo CBP

Drogas y armas incautadas por la CBP en el año fiscal 2026

En lo que va del año fiscal 2026, que comenzó en octubre de 2025, la agencia fronteriza continúa con su trabajo en la incautación de drogas y armas. Según las estadísticas difundidas en su sitio web, con datos que incluyen hasta abril, las cifras son las siguientes:

Armas y municiones : 1513 en el año fiscal 2026. En 2025, el total fue de 2997.

: en el año fiscal 2026. En 2025, el total fue de 2997. Marihuana : 190.000 libras (86.182 kilogramos). En el año fiscal 2025, fueron 185.000 libras (83.000 kg).

: 190.000 libras (86.182 kilogramos). En el año fiscal 2025, fueron 185.000 libras (83.000 kg). Cocaína : 40.300 libras (18.200 kg). En el año anterior, fueron 70.100 libras (31.700 kg).

: 40.300 libras (18.200 kg). En el año anterior, fueron 70.100 libras (31.700 kg). Otras drogas: 162.000 libras (73.400 kg). En el año fiscal 2025, fueron 91.500 libras (41.500 kg).

Los preparativos de la CBP para el Mundial 2026 en Estados Unidos

Además de drogas, los agentes confiscaron 5,4 millones de dólares en efectivo no declarado durante el año fiscal 2025.

Según los altos funcionarios, en los últimos años hubo un aumento de incautaciones que se debe a la optimización de la capacidad de inspección en los puertos de entrada y al enfoque del gobierno de Donald Trump. “Con la nueva administración, podemos enfocarnos más en la seguridad fronteriza y la interdicción de drogas”, señaló Alberto Flores, director del puerto de Laredo de la CBP.

Citado por el medio local LMT, agregó: “Al inspeccionar más vehículos, aumenta la probabilidad de encontrar contrabando”.