Riqui Puig sufre recaída y será sometido a un nuevo procedimiento en su rodilla izquierda

El mediocampista español Riqui Puig tendrá que postergar su regreso a la Major League Soccer tras sufrir una recaída en la recuperación de la lesión de ligamentos que lo marginó de las canchas desde finales de 2024.

Su club LA Galaxy indicó este viernes en un comunicado que la recaída se produjo durante su "estadía en Barcelona".

"Después de consultar con el cuerpo médico y otros especialistas, llegamos a la conclusión de realizar un nuevo procedimiento en su rodilla izquierda", agregó el club.

El tiempo de recuperación del nuevo procedimiento está por definirse.

Puig, de 26 años, se perdió la temporada 2025 en su totalidad y eso derivó en una caída estrepitosa del cuadro angelino que pasó de coronarse campeón en el 2024 al puesto 14 en la Conferencia Oeste.

LA Galaxy tuvo la peor temporada de su historia en el 2025 con apenas siete triunfos.

Desde su llegada a Estados Unidos en el 2022, Puig ha disputado 74 partidos en los que anotó 27 goles y completó 23 asistencias entre temporada regular y playoffs.