Robinson solo piensa en Estados Unidos pese a sus raíces inglesas

El lateral izquierdo estadounidense Antonee "Jedi" Robinson, criado en Liverpool y con marcado acento británico, está centrado en ayudar al Team Usa a llegar lejos en el Mundial 2026 y no tendrá indulgencia con Inglaterra si ambos equipos llegan a enfrentarse

Desde su debut en 2018, Robinson se ha convertido en una pieza clave de la selección anfitriona, sólido en defensa en la victoria 4-1 contra Paraguay y capaz también de remates espectaculares, como el potente disparo con el que marcó ante Alemania en un reciente partido amistoso.

"¡No diría que voy a estar animando a Inglaterra!", declaró Robinson a la Afp.

"Quiero decir, a los muchachos que conozco y que están jugando, les deseo que les vaya bien. Pero realmente no tengo ninguna preferencia por qué equipo le vaya bien en el torneo, aparte de nosotros", añadió el defensor del Fulham inglés.

- Una "bonita revancha" -

El padre de Robinson, Marlon, emigró a Estados Unidos y obtuvo la nacionalidad estadounidense.

De niño se familiarizó con la cultura de su padre viendo dibujos animados estadounidenses, y sus compañeros lo conocen por el apodo de "Jedi", tomado de la saga "Star Wars".

Robinson es uno de varios jugadores estadounidenses con vínculos con Inglaterra.

El delantero Folarin Balogun, autor de un doblete ante los guaraníes, creció en Londres, mientras que Gio Reyna y Sebastian Berhalter nacieron en el Reino Unido.

Estados Unidos podría enfrentarse a Inglaterra en la fase eliminatoria, posiblemente en cuartos de final si la selección de las barras y las estrellas termina primera del Grupo D y los Three Lions segundos.

Robinson dijo que le encantaría una revancha del partido de la fase de grupos del Mundial de 2022, que terminó con empate 0-0.

"Si tuviéramos que enfrentarnos a Inglaterra -con quien, obviamente, ya jugamos la última vez-, sería una bonita revancha en un partido realmente difícil, y espero que también lo ganemos", afirmó.

"En cuanto a un equipo al que nos gustaría evitar, yo apostaría por nosotros contra cualquiera", sostuvo.

"No hay realmente un equipo específico al que haya mirado y haya pensado: 'Me preocuparía jugar contra ellos'. Hay equipos de calidad por todo el torneo".

- Hello Seattle -

Para Robinson, el formato ampliado del Mundial y el mayor intervalo entre partidos le han permitido adaptarse mejor tanto a Estados Unidos como al grupo de la selección.

"Es realmente bueno para mí personalmente... Estuve como un año y medio fuera de la selección por lesiones y otras cosas, lo cual fue decepcionante", dijo.

"Así que ponerme al día con cómo funciona todo, y sentir que es un calendario regular, casi como en un club, le da mucha continuidad", apuntó.

El próximo partido de Estados Unidos será el viernes contra Australia. Tras la emocionante victoria en el debut, que calificó como uno de los partidos "más divertidos que he jugado", Robinson espera un gran ambiente en el Seattle Stadium.

"Me han comentado lo arraigada que está la cultura del fútbol en Seattle, y tengo muchas ganas de vivirlo de primera mano", puntualizó.