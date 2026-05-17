Rodgers acuerda continuidad con los Steelers para su temporada 22 en la NFL

El mariscal de campo Aaron Rodgers, considerado un futuro integrante del Salón de la Fama del football americano, disputará su temporada 22 en la NFL tras acordar su continuidad con los Pittsburgh Steelers, según reportaron el sábado medios estadounidenses.

Rodgers, de 42 años y cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL, habría aceptado un contrato por una temporada con Pittsburgh, franquicia a la que llegó el año pasado.

El acuerdo permitirá además el reencuentro entre Rodgers y su exentrenador en los Green Bay Packers, Mike McCarthy, quien asumió como técnico de los Steelers en enero tras la salida de Mike Tomlin luego de la eliminación del equipo en la ronda de comodines.

Rodgers pasó gran parte de su carrera bajo las órdenes de McCarthy en Green Bay, donde ambos conquistaron el Super Bowl XLV en 2011, precisamente frente a Pittsburgh.

El futuro del veterano quarterback había quedado en duda desde la eliminación de los Steelers en enero, cuando fue capturado cuatro veces y completó apenas 17 pases en la derrota 30-6 ante los Houston Texans.

Sin embargo, las versiones sobre su continuidad crecieron después de la llegada de McCarthy, quien expresó públicamente su deseo de seguir contando con Rodgers.

"No veo por qué no querrían que volviera", dijo McCarthy tras asumir el cargo.

"Vi la mayoría de los partidos de Pittsburgh por televisión y me pareció que era un gran activo para el equipo"