Rodri, el regreso del Balón de Oro para guiar a la Roja a Nueva York

Ya había dado muestras en los últimos partidos de estar recuperado, pero la semifinal del martes contra Francia lo confirmó: Rodri, el capitán de la Roja, vuelve a ser el jugador que ganó el Balón de Oro en 2024. Una buena noticia para España antes de jugar el domingo la final del Mundial.

La superioridad del mediocentro del Manchester City fue tal que impuso su dominio ante los Bleus a todos los niveles de juego: física, técnica y mentalmente.

"Rodri destacó por encima de todos. ¡Qué partido! ¡Qué jugador! Estuvo en todos lados, simplemente excelso", se maravilló tras el partido ganado por España (2-0) el exinternacional sueco Zlatan Ibrahimovic, comentarista durante el Mundial para el canal estadounidense Fox.

- El que más corrió y más pérdidas provocó -

Francia se presentó en el partido como el equipo que más había impresionado durante el torneo sobre todo con su poderoso cuarteto ofensivo formado por Mbappé, Dembélé, Olise y Barcola o Doué según los partidos.

Pero el seleccionador Luis de la Fuente planteó una telaraña defensiva de la que los Bleus no supieron escapar y apenas crearon peligro sobre el arco de la Roja.

En este dispositivo podría destacarse al portero Unai Simón (un solo gol encajado en todo el torneo, en cuartos contra Bélgica), a la defensa (Porro y Cucurella en los laterales y Laporte y Cubarsí en el eje central) e incluso el trabajo en la presión de los delanteros y los interiores, pero por encima de todos sobresalió la figura de Rodri.

En tierras tejanas, como un cowboy solitario en el Far West, el madrileño se hizo dueño del rancho y en el absoluto faro del juego de la Roja: contra Francia fue el que más corrió (12,63 km) y el que más pérdidas provocó entre sus rivales (19).

El mediocentro del Manchester City, que durante el Mundial cumplió los 30 años, ya fue pieza básica en el equipo que ganó la Eurocopa 2024, alcanzando un nivel que le llevó incluso a ganar ese año el Balón de Oro.

- "Incluso al 50% es el mejor" -

Pero apenas dos meses después de ganar el título continental en Berlín, Rodri sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de la que le costó mucho recuperarse. Incluso cuando la lesión de la rodilla ya estaba superada, tuvo diferentes problemas físicos que le impidieron rendir al nivel que lo ha hecho en los últimos años en el Manchester City de Pep Guardiola.

De hecho, al inicio del Mundial en España se llegó a dudar incluso de su nivel. No fue el caso del seleccionador: "Rodri al 50% es mejor que cualquier otro centrocampista", llegó a decir Luis de la Fuente para defender a su capitán.

Y Rodri le ha acabado dando la razón. Tras una primera fase de rodaje, ya se vio su progresión en las eliminatorias: Austria, Portugal, Bélgica y, sobre todo, Francia.

"Creo que Pep Guardiola dijo que el mejor Rodri de la temporada lo íbamos a ver en el Mundial", aseguró un Ibrahimovic que como jugador sufrió la misma lesión en las dos rodillas y que sabe de sobra lo que cuesta recuperarse.

"En este Mundial está demostrando quién es. No hay que olvidar que estamos hablando de un Balón de Oro, que no es fácil ganarlo jugando en su posición. Es un jugador de clase mundial que da confianza a sus compañeros, que les hace mejores. Sabe cuándo prender fuego (al partido) y cuando echar agua al fuego. Es el jugador que todo equipo necesita", añadió Ibra en su intervención televisiva.

- En el lugar adecuado en cada momento -

"Debe ser desesperante para los rivales verle siempre en el lugar adecuado en cada momento. El centrocampista ha vuelto a dar una prestación de altos vuelos, tanto en la recuperación como para dirigir a su equipo. Once duelos ganados de 15 disputados", resumió en sus páginas el diario L'Equipe.

Ante tantos halagos, el capitán de la Roja, heredero en el puesto de Sergio Busquets e incluso del pionero, Guardiola, pese a no haber jugado nunca en el Barcelona, no quiere que se personalice en un jugador: "(La clave) es el esfuerzo colectivo de todos; no podría nombrar a un solo futbolista".

Y advirtió: "Estamos ante el partido de nuestras vidas. Queremos más y queremos ganar la Copa del Mundo".