Rodri, los galones de un capitán general que cumple 30 años

Señalado ante Cabo Verde (0-0), el capitán de la selección española Rodri, que cumple 30 años este lunes, cerró bocas ante Arabia Saudita (4-0). Y cuenta con el apoyo a prueba de bombas de su seleccionador Luis de la Fuente: "Se me pone la piel de gallina cuando lo critican".

Rodri y Mikel Merino, otro peso pesado del centro del campo y del vestuario, celebran este martes en Chattanooga sus 30 años, la tradicional frontera de madurez en la carrera de un futbolista.

En el caso de Rodri las tres décadas llegan tras una trayectoria repleta de aprendizajes, mezcla de momentos buenos y malos.

- Balón de Oro y muletas -

Nunca tan bien representados como el Balón de Oro que recogió el 28 de octubre de 2024 en París con muletas tras haberse roto el ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha.

Desde entonces el pivote del Manchester City vive en una lucha permanente por alcanzar la velocidad de crucero que tenía antes de la grave lesión.

Un par de meses antes había sido el patrón de la selección española campeona de Europa, en un torneo en el que a priori no entraba en el abanico de favoritas.

"Vamos a por la cuarta (Eurocopa). ¿El estilo de España? El que la lleve a ganar", sentenció en una tajante rueda de prensa en Berlín antes de arrancar en aquel torneo.

De alguna manera, la ambición de la España de Luis de la Fuente nació con esa declaración de intenciones.

Un equipo sin complejos que tras el triunfo ante Arabia Saudita llevó a 33 su racha de partidos sin perder -en el tiempo reglamentario-.

Y con el capitán Rodri como piedra angular del centro del campo.

El jugador madrileño se había estrenado en un Mundial en Catar, pero lo hizo como central, debido a que Luis Enrique, el anterior seleccionador, decidió estirar el reinado de Sergio Busquets como cinco de la Roja.

Tres años y medio después Rodri, con Martín Zubimendi como sustituto de lujo en el banquillo, es el líder tanto en el césped como en el vestuario, percibido como un tipo serio con permiso para poner en su sitio a los más jóvenes cuando la ocasión lo demanda.

- "Se me pone la piel de gallina..." -

En el campo, ante Cabo Verde y Arabia Saudita su labor fue áspera: en dos choques de dominio total tenía que estar en alerta para guardar las espaldas de los atacantes y evitar las contras.

Y en ataque dar velocidad y dinamismo en el inicio de las jugadas.

Tras un primer duelo gris, en la línea general del equipo, dio un paso adelante en el segundo: según la FIFA lideró a los suyos con 12 kilómetros recorridos, 117 pases y 30 intentos de rupturas de línea.

En la rueda de prensa posterior, De la Fuente no esperó a preguntas sobre el dorsal 16 y aprovechó cualquier cuestión para valorar su labor.

"Su partido ha sido excepcional, el mejor del mundo en su posición. Es tremendo que no lo pongamos en valor... Se me pone la piel de gallina cuando se critica a Rodrigo", dijo con vehemencia.

Mientras Rodri, rostro concentrado y taciturno en cada entrenamiento, sigue adelante con su plan.

"Sabemos que el fútbol vive del presente, no del pasado... Queremos poder alcanzar el hito más importante a nivel de un jugador: ganar un Mundial", fue su aviso a navegantes antes de estrenarse en la competición.