Rogers apuesta por Kane en el gran duelo goleador contra Haaland en el Mundial

El delantero inglés Morgan Rogers respaldó este miércoles a Harry Kane de cara al duelo con Erling Haaland en los cuartos de final del Mundial y aseguró que el capitán de los Three Lions saldrá vencedor del esperado enfrentamiento entre dos de los máximos goleadores del torneo.

Los cañoneros, que se verán las caras en el Inglaterra-Noruega de los cuartos de final en Miami, figuran entre los principales candidatos en una apasionante carrera por la Bota de Oro del torneo, junto con el astro argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé.

Rogers, ariete del Aston Villa, admitió que Haaland, figura del Manchester City, que suma siete goles en su primera Copa del Mundo, es casi imposible de detener.

"¿Alguien ha conseguido alguna vez frenar a Erling Haaland? No estoy seguro de que lo hayan hecho, pero vamos a intentarlo", dijo el miércoles Rogers, de 23 años, en la concentración inglesa en Kansas City.

"Es un jugador absolutamente increíble. Lo que hace y las cifras que consigue solo permiten admirar lo bueno que es y el nivel al que juega".

Haaland ha marcado en cada uno de sus últimos 14 partidos oficiales con Noruega -27 goles en total- y promete ser un verdadero problema para la defensa inglesa.

Pero Rogers está convencido de que Kane, que está a un gol de Haaland en la carrera por la Bota de Oro del Mundial, saldrá vencedor.

"Son ellos dos, para mí, quienes están en la cima de su nivel en este torneo y han sido dos de los mejores jugadores", afirmó.

"Es un espectáculo para los aficionados y será muy interesante ver quién termina imponiéndose. Espero que sea Harry y estoy seguro de que lo será. Tenemos plena confianza en él. Está jugando probablemente al nivel más alto de su carrera, lo que resulta increíble por todo lo que ha hecho durante tantos años".

- Sin techo para Bellingham -

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, de 23 años, ha sido otro de los jugadores más destacados de Inglaterra en el Mundial 2026.

Rogers aseguró que no hay límites para lo que su amigo puede llegar a conseguir.

"Te olvidas de lo joven que es, así de bueno ha sido, pero todavía creo que le queda un largo camino por recorrer y probablemente él diría lo mismo. Tiene la motivación y el hambre necesarias para lograr todo lo que quiere en este deporte", señaló.

"Sabe que tiene aspectos por mejorar, como todos nosotros, y creo que eso es lo que hace tan emocionante ser aficionado de Inglaterra, compañero suyo y amigo", agregó.

Rogers, que saltó del banquillo al campo del Estadio Azteca en los minutos finales de la emocionante victoria 3-2 de Inglaterra sobre México en los octavos de final, admitió que resulta imposible no pensar en la final cuando el torneo entra en su fase decisiva.

"Estamos todos alineados, todos en la misma página, afrontando cada partido de la mejor manera posible", comentó.

"Es difícil porque todos somos humanos y estamos ilusionados, como es lógico, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos un trabajo que hacer y que todavía queda mucho camino por recorrer", puntualizó.