Noruega construye el túnel submarino más largo y profundo del mundo: la megaobra a 392 metros bajo el agua

Noruega desarrolla actualmente una obra de ingeniería sin precedentes que redefine los límites de la construcción submarina. El túnel Rogfast, cuyo nombre proviene de la conexión fija de Rogaland, se posiciona como el túnel de carretera más largo y profundo del planeta una vez que finalice su ejecución, proyectada para 2033. Con una longitud total de 27 kilómetros, esta infraestructura conecta el municipio de Randaberg con el de Bokn e incluye un ramal hacia las islas de Kvitsøy.

Rogfast: un túnel a 392 metros bajo el nivel del mar

La complejidad técnica del proyecto radica en su ubicación, ya que los ingenieros enfrentan geología impredecible y presiones hidrostáticas extremas. Según detalla National Geographic, la profundidad máxima del túnel alcanza los 392 metros bajo el nivel del mar, una cifra que supera cualquier antecedente en este tipo de construcciones.

Para avanzar en el terreno, las empresas contratistas Skanska, Implenia y Stangeland aplican el método de perforación y voladura en lugar de emplear tuneladoras convencionales. Esta técnica ofrece una mayor flexibilidad ante la variabilidad de las rocas y permite un avance de entre cinco y seis metros por cada voladura realizada.

“No existe ningún libro que explique cómo lo hacemos”

El trabajo bajo tierra supone un desafío humano considerable. Los operarios cumplen jornadas de 12 horas bajo condiciones de ausencia total de luz natural. De acuerdo con informes de MIT Technology Review reproducidos por National Geographic, el régimen laboral establece 12 días de labor por 16 de descanso.

Noruega suele emplear el método de perforación y voladura en lugar de las tuneladoras comunes Skanska

Niclas Brusehed, capataz de la empresa Implenia, sostiene que el trabajo representa un estilo de vida particular y afirma: “Hay que estar un poco loco para trabajar bajo tierra todo el tiempo”. Por su parte, John Olaf Østerhus, subdirector de proyecto de la firma suiza, resalta la singularidad de la tarea al señalar: “Esta es la explosión continua más larga en el mar. Nunca se hizo antes. No existe ningún libro que explique cómo lo hacemos”.

El túnel contará con cuatro carriles y dos rotondas submarinas

La magnitud de esta obra tiene como objetivo principal la optimización de los tiempos de viaje en la costa oeste noruega. Actualmente, el trayecto entre las ciudades de Stavanger y Bergen demanda cinco horas de viaje mediante el uso de ferrys. Con la puesta en funcionamiento del Rogfast, el tiempo se reducirá a solo 40 minutos.

Los trabajadores del proyecto del túnel Rogfast cumplen turnos de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en las profundidades del mar, donde no llega la luz natural Skanska

La estructura contará con cuatro carriles y un elemento técnico novedoso: dos rotondas submarinas situadas a 220 metros de profundidad. Este diseño permitirá la fluidez del tránsito vehicular en una red que reemplaza rutas marítimas tradicionales.

Mientras el Eurotúnel sigue como un referente ferroviario de 50 kilómetros, el Rogfast marca un hito exclusivo para el transporte automotor. El control constante sobre la ventilación y la seguridad es vital para el éxito de este enlace, especialmente cuando la obra progresa desde los extremos hacia el interior de manera simultánea para ganar tiempo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA