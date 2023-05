Ron DeSantis redobló la pelea contra Trump: “Se está moviendo hacia la izquierda”

escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su campaña rumbo a la presidencia de Estados Unidos el pasado miércoles. Desde entonces, no se anda con rodeos en lo que respecta al expresidente Donald Trump, dado que dejó las indirectas atrás para contraatacar a su adversario, afirmando que este se siente amenazado. También lo acusó de haber corrido su ideología hacia la izquierda: “No sé qué le pasó a Donald Trump”.

En medio de la fallida transmisión en Twitter Spaces, donde dominaron las múltiples interrupciones sobre el anuncio oficial, el emprendedor David Sacks, quien moderó el encuentro en conjunto con el empresario tecnológico Elon Musk, Trump le dedicó a DeSantis la frase: “No es cómo empiezas, sino cómo terminas”. En las entrevistas siguientes, el gobernador aprovecho para escalar su enfrentamiento con Trump, de 76 años y con quien peleará por el dominio del Partido Republicano.

Los ataques de Trump tienen una respuesta

Aunque este cambio de actitud es nuevo para el gobernador de Florida, quien en sus discursos anteriores optaba por la discreción sin ningún golpe contundente, la realidad es que Trump, favorecido actualmente en las encuestas para la nominación republicana, le ha dedicado varios ataques. El miércoles, el exmandatario arremetió contra el anuncio de su rival: “Vaya, el lanzamiento de DeSantis en Twitter es un desastre, toda su campaña será un desastre”, posteó en Truth Social, al usar una versión abreviada del apodo que le puso: “DeSantimonio”.

En declaraciones para el programa Good Morning NH, DeSantis le respondió: “Creo que gran parte de lo que hace es evidenciarle a todo el mundo que tengo una buena oportunidad de ganarle”, pronunció el jueves después de que le preguntaron por qué Trump lo atacaba. “Ahora no critica a nadie más, solo a mí. No lo haría si no pensara que tengo una oportunidad. Creo que se da cuenta de que estoy ofreciéndole a la gente un historial de logros insuperable. (...) Tengo más posibilidades de ganar las elecciones”.

Esta combinación de imágenes creadas el 24 de mayo de 2023 muestra al gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante un evento de la noche de las elecciones primarias en Hialeah, Florida, el 23 de agosto de 2022, y al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Aeropuerto Internacional General Mitchell en Milwaukee, Wisconsin, el 2 de noviembre de 2020 CHANDAN KHANNA - AFP

El aspirante a la nominación republicana sugirió que Trump ya no es el mismo: “Creo, honestamente, que algunos de sus ataques contra mí se mueven hacia la izquierda. Su ideología se está moviendo hacia la izquierda”, repitió. Para sustentar su afilado comentario, afirmó que el exmandatario está “oponiéndose a una amnistía de inmigración que apoyó cuando era presidente para los extranjeros ilegales”.

Desde la perspectiva del gobernador, Trump es el hombre equivocado para la presidencia porque tampoco podría cumplir dos mandatos: “El país va por mal camino”. Para él, el próximo líder debe garantizar que puede ganar las elecciones y luego aplicar las políticas necesarias.

En declaraciones para el locutor de Tennessee Matt Murphy, sentenció: “Es un tipo diferente hoy que cuando se presentaba en 2015 y 2016″, dijo, y luego remató con un “No sé qué le pasó a Donald Trump”.

El expresidente Donald Trump en su mansión Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 4 de abril de 2023 (Foto AP /Evan Vucci)

Mientras Trump era presidente, DeSantis estuvo casi dos años en el Congreso y otros dos como gobernador, muy alineado a sus políticas. Ahora, defiende que él es el hombre ideal para cumplir todo lo que su actual adversario no logró. Entre sus principales prioridades está “reconstitucionalizar” el gobierno federal y acabar con la antigua tradición de que las instituciones gubernamentales, como el Departamento de Justicia de EE.UU., operen independientemente del presidente, de acuerdo con CNN. Algunos analistas ven lo que ha hecho en Florida como una prueba en menor escala de lo que planea para Estados Unidos si llega a la Casa Blanca.

