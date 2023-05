La amenaza de DeSantis a México durante su lanzamiento de candidatura; “Moveré lo necesario para que suceda”

escuchar

Este miércoles, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció oficialmente su carrera por la presidencia de EE.UU. para 2024 en un evento de Twitter Spaces que estuvo liderado por el empresario y magnate Elon Musk. El floridense adelantó varios de los planes que ejecutaría desde la Casa Blanca. Uno llamó la atención entre quienes lo tomaron como una amenaza para los mexicanos. El republicano aseguró que cerraría la frontera con el país azteca para combatir el tráfico ilegal de fentanilo. En su contundente mensaje señaló que moverá “lo necesario para que eso suceda”.

“Cerraremos la frontera para evitar el ingreso de drogas al país, construiremos un muro y haremos que los cárteles (mexicanos) rindan cuentas”, declaró el gobernador durante una de sus intervenciones en el evento virtual. DeSantis se mostró firme ante este planteamiento y culpó al actual mandatario de permitir la entrada de sustancias ilegales a Estados Unidos. “Joe Biden abrió la frontera sur y permitió que cantidades masivas de drogas entren al país”, detalló. Sin titubear, el gobernador aseguró que terminaría con este problema, causado por la delincuencia organizada de México, según consideró. “Moveré las políticas necesarias para que suceda. Llevaré este tema por fin a una conclusión”.

El gobernador Ron DeSantis aseguró que llevará a los estadounidenses a una "nueva era de éxito", si es elegido como presidente en las elecciones de 2024 Facebook/Ron DeSantis

El floridense reveló que destinaría “recursos abrumadores” a la seguridad fronteriza para combatir el narcotráfico. Estas iniciativas son similares a las propuestas que han hecho los miembros de su partido en ambas cámaras del Congreso estadounidense, las cuales plantean clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y hacer uso de las Fuerzas Armadas para luchar contra ellos.

Tras hacer estas declaraciones y bajo el lema “El gran regreso americano”, el floridense prometió conducir a todos los estadounidenses a una “nueva era de éxito” y enfatizó en que los respaldaría en la lucha por sus libertades. “Si me eligen haré el trabajo. El gobierno no es entretenimiento, no se trata de construir una marca o señalar virtudes”, refirió.

DeSantis se lanza contra los inmigrantes

DeSantis hizo eco de una iniciativa de Donald Trump, expresidente estadounidense y su rival en las primarias republicanas, por mencionar la construcción de un muro fronterizo con México. Al ser cuestionado directamente sobre el tema, el gobernador afirmó que la muralla se levantaría y que, además, sería pagada en su totalidad por el país azteca. “No voy a tomar un ‘no’ por respuesta”, señaló tajantemente. Agregó que, de ser elegido, el primer día de su administración haría una declaratoria para seguir con los planes de esta construcción.

Además, DeSantis adelantó que blindaría la frontera sur para evitar los cruces irregulares y que eliminaría el “régimen de asilo” a inmigrantes indocumentados. Asimismo, señaló que revertiría las políticas migratorias que impulsó la administración de Biden. Las medidas que anunció son similares a las que aplicará el próximo julio en Florida, cuando entre en vigor su reciente ley denominada como “antiinmigrante” por la oposición, la cual impone castigos por trasladar o emplear a inmigrantes que no puedan comprobar su residencia legal en EE.UU.

El gobernador Ron DeSantis aseguró que concretaría la edificación de un muro fronterizo con México

DeSantis afirmó que estas acciones están dirigidas a defender la soberanía de EE.UU.: “América es un país soberano, nuestras fronteras deben ser respetadas. No podemos tener millones de extranjeros que crucen en situación ilegal a nuestro país”, aseguró.

LA NACION