Rosenqvist gana las 500 millas de Indianápolis en cierre de película

El piloto sueco Felix Rosenqvist ganó este domingo las 500 millas de Indianápolis, al imponerse por 0,0233 segundos al estadounidense David Malukas en el final más cerrado de la historia de la emblemática carrera automovilística.

El corredor de Meyer Shank Racing, de 34 años, hizo suyo por primera vez el Indianapolis Motor Speedway en Indiana, Estados Unidos, para firmar el mayor éxito de su carrera, que incluye el galardón del novato de 2019, dos victorias y seis pole positions en la serie IndyCar.

El español Álex Palou, gran favorito tras ganar el año pasado y líder del campeonato, fue séptimo a pesar de salir en la primera posición, mientras que el mexicano Pato O'Ward protagonizó una remontada espectacular hasta el cuarto lugar.

Tras partir en el cuarto puesto en esta prueba de 200 vueltas sobre un circuito de 2,5 millas (4 km), Rosenqvist superó a su gran amigo O'Ward a 15 vueltas del final en un momento clave de la competencia, trastocada entonces por algunos incidentes.

"Fuimos el mejor coche hoy. Sentí que en todas las situaciones teníamos todo más o menos bajo control", dijo el ganador. "Hoy hubo algo más. Simplemente teníamos algo extra. Se sintió muy bien. Todo estaba fluyendo tan bien".

- Montaña rusa -

La prueba fue sacudida primero, a falta de ocho pases por meta, por una bandera roja debido a un choque del novato brasileño Caio Collet, cuyo monoplaza quedó destrozado y en llamas.

La carrera se reinició con cuatro vueltas por disputar, con Rosenqvist por delante de O'Ward, el neozelandés Marcus Armstrong y Malukas, inconsolable hasta las lágrimas al final del evento.

Armstrong salió al exterior para tomar la delantera, con Malukas segundo y Rosenqvist tercero, pero el coche del novato alemán Mick Schumacher golpeó el muro exterior y provocó una última bandera de precaución.

Eso preparó un reinicio en la última vuelta y un esprint de una vuelta por el título, con Malukas adelantando por el exterior en la primera curva para hacerse con el liderato. Pero Rosenqvist lo superó por centímetros en la línea de meta, con el neozelandés Scott McLaughlin completando el podio.

"Todo se dio a nuestro favor, Pato estaba sufriendo por el combustible, nosotros estábamos muy bien en todo. Estaba negativo al principio, pero una vez que llegué al tercer lugar me sentí muy bien", dijo el sueco.

- Legge, por el récord -

Los neumáticos, el manejo del combustible y la amenaza de lluvia en las últimas 40 vueltas hicieron que el cierre de las 500 Millas fuera espectacular en términos de la estrategia.

"No sé qué más podemos hacer", lamentó Malukas entre lágrimas. "Lo dimos todo en cada vuelta y no se pudo, gracias a todo el equipo".

La edición 110 de la mítica carrera dejó un total de 70 cambios en el liderato, un nuevo récord en la popular IndyCar, en medio de múltiples banderas amarillas que impidieron el desarrollo de un plan continuo para los pilotos.

En las primeras 100 vueltas quedaron al margen Katherine Legge, Ryan Hunter-Reay y Ed Carpenter por choques, mientras que Will Power y Alexander Rossi sufrieron problemas técnicos.

La británica, única mujer en competencia, chocó en la vuelta 18 al intentar esquivar un trompo de Hunter-Reay, pero terminó perdiendo el control y estrellándose contra la pared.

Legge, de 45 años, aspira a completar el doblete de competir en Indianápolis y después en las 400 vueltas del Coca-Cola 600 de Nascar en Charlotte, Carolina del Norte, el mismo día.

Si consigue tomar la salida en ambas carreras, se convertirá en la primera mujer y apenas en la sexta persona en lograrlo, aunque el estadounidense Tony Stewart sigue siendo el único piloto que ha completado las dos pruebas en la misma jornada.

"Estoy bien, decepcionada más que todo", dijo Legge, del equipo A.J. Foyt, tras el incidente. "Ryan giró frente a mí y sencillamente no pude pasarle".