Kamala Harris: “Votar es un paso importante para hacer que se escuchen nuestras voces”

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expuso su visión sobre derecho al voto con una serie de publicaciones en redes sociales en las que cuestionó las iniciativas impulsadas por el oficialismo y convocó a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones.

Kamala Harris llama a votar y cuestiona al gobierno de Donald Trump

A través de una serie de mensajes publicados en X, Kamala Harris sostuvo que el voto es la principal herramienta de participación ciudadana y pidió a los estadounidenses no perder la confianza en el sistema electoral.

Kamala Harris Habla Por Primera Vez Sobre Su Derrota Electoral

En una de sus publicaciones afirmó: “Votar es un paso importante para hacer que se escuchen nuestras voces, demostrar que seguimos en esta lucha y poner un verdadero límite a esta administración corrupta y cruel".

En ese mismo mensaje invitó a la población a ingresar al portal demócrata IWillVote.com para verificar el estado de su inscripción electoral y conocer el lugar donde debe emitir su voto.

La exvicepresidenta también aseguró que el presidente Donald Trump busca desalentar la participación electoral. Según escribió, el mandatario “quiere que creas que tu voto no importa” y pretende que los ciudadanos pierdan la confianza en el sistema para que permanezcan en sus casas durante los comicios de noviembre.

De acuerdo con su planteo, esa estrategia responde al descontento que existe en parte del electorado y al interés del gobierno por reducir la participación en las urnas.

En otras publicaciones, Harris defendió el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 y rechazó las versiones que sostienen que hubo fraude electoral. “Las elecciones de 2020 no fueron robadas. Nosotros ganamos y él perdió”, expresó y acusó a Trump de difundir “mentiras y teorías conspirativas”.

Además, vinculó el debate sobre la legislación electoral con una estrategia política más amplia. En uno de sus mensajes sostuvo que la SAVE Act constituye un mecanismo de supresión del voto y aseguró que forma parte de una agenda destinada a quitar poder a los ciudadanos.

Harris sostuvo que el presidente Donald Trump busca desalentar la participación y generar desconfianza en el sistema AP - (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

I Will Vote y las elecciones en Estados Unidos

Según el sitio oficial del Partido Demócrata, I Will Vote funciona como una plataforma del Comité Nacional Demócrata que reúne información sobre registro, lugares de votación y modalidades electorales en cada estado de Estados Unidos.

El objetivo del sitio es reunir en un solo lugar los distintos requisitos, plazos y procedimientos que varían entre las jurisdicciones. Para ello trabaja junto con partidos estatales y campañas políticas que aportan la información correspondiente para mantenerla actualizada.

Entre las principales funciones que ofrece I Will Vote se encuentran:

Consultar el lugar de votación o el sitio habilitado para depositar una boleta.

Verificar el estado del registro electoral.

Registrarse para votar cuando los plazos estatales aún lo permiten.

Solicitar una boleta para votar de manera ausente en los estados donde esa modalidad está autorizada.

Conocer las fechas límite y los requisitos específicos establecidos en cada estado.

El debate sobre la Save Act y las elecciones en Estados Unidos

Mientras Kamala Harris sostiene que el proyecto constituye una forma de restringir el acceso al voto, el Campaign Legal Center publicó un análisis en el que detalla las razones por las que mantiene su oposición tanto a la SAVE Act como a la SAVE America Act.

De acuerdo con esa organización, el 23 de julio de 2026 la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una versión de la National Defense Authorization Act para el año fiscal 2027 que incorpora la SAVE America Act.

Byron Donalds pidió por la aprobación de la ley SAVE Act

El organismo sostiene que esta incorporación representa un intento de avanzar con una iniciativa que, según su postura, no logró prosperar de manera independiente.

El análisis señala que tanto la SAVE America Act como la SAVE Act introducirían nuevas exigencias para el registro electoral y afectarían potencialmente a millones de votantes. Aunque ambas iniciativas presentan diferencias de denominación, la organización considera que sus efectos serían esencialmente los mismos.

Entre las principales objeciones planteadas por el Campaign Legal Center aparecen varias modificaciones al proceso electoral que, según sostiene, aumentarían las barreras para participar en las elecciones. Entre ellas menciona:

La obligación de presentar documentación adicional para registrarse como votante.

La imposibilidad de utilizar únicamente una licencia de conducir en la mayoría de los casos para acreditar la ciudadanía.

La necesidad de volver a presentar documentación cuando un votante cambie de domicilio o actualice su registro.

La implementación de un requisito nacional de identificación para votar más estricto que la mayoría de las leyes estatales vigentes.

La organización también afirma que millones de personas podrían enfrentar dificultades para acceder a documentos como un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento, requisitos que serían necesarios para completar el registro según estas propuestas legislativas.