Rosenqvist gana las emblemáticas 500 millas de Indianápolis en final infartante

El piloto sueco Felix Rosenqvist ganó este domingo las emblemáticas 500 millas de Indianápolis, al imponerse por centímetros al estadounidense David Malukas en el considerado final más cerrado de la historia de la carrera automovilística.

El corredor de Meyer Shank Racing, de 34 años, se impuso por primera vez en el Indianapolis Motor Speedway en Indiana, Estados Unidos, donde había partido en la cuarta posición.

El español Álex Palou, gran favorito tras ganar el año pasado, quedó fuera del podio a pesar de salir en la pole position, mientras que el mexicano Pato O'Ward protagonizó una remontada espectacular pero tampoco pudo firmar su primera victoria.