Rubio acude a la cumbre del Caribe para pedir un frente unido ante Venezuela y Cuba

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, participará el miércoles en una cumbre de naciones caribeñas para pedir una postura común sobre Venezuela y mantener la presión sobre Cuba

Rubio representará a Estados Unidos en la cumbre de la Comunidad Caribeña (CARICOM) que se celebra esta semana en la pequeña nación insular de San Cristóbal y Nieves

Rubio defenderá las prioridades del presidente estadounidense, Donald Trump, como combatir la inmigración ilegal, dijo el lunes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott

El secretario "reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los Estados miembros de CARICOM para aumentar la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio", explicó Pigott en un comunicado

La operación militar estadounidense que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero fue recibida con cautela en la región caribeña

Desde entonces, Trump ha impuesto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, una política de apertura del sector petrolero, junto a ciertas concesiones políticas, como una amnistía de presos

La mayoría de los Estados caribeños se han mostrado reservados en sus reacciones públicas, aunque Trinidad y Tobago dio apoyo logístico a la operación, además de respaldar abiertamente los ataques militares que Estados Unidos inició en la zona contra presuntos narcotraficantes en septiembre

Venezuela era vista desde hace años por la mayoría de vecinos caribeños como una fuente de inestabilidad a medida que millones de personas huían de su economía en ruinas

- Reacias ante presión sobre La Habana -

Las naciones de la comunidad caribeña son más reacias en cambio a colaborar con la presión de Estados Unidos sobre Cuba, que no es miembro del bloque, pero mantiene relaciones de larga data con muchos de sus integrantes

La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible

Rubio, un exsenador de orígenes cubanos, buscará derrocar el gobierno comunista que gobierna la isla desde la revolución de 1959

El secretario de Estado mantiene contactos directos con el régimen, según ha declarado el presidente Donald Trump

Según el medio estadounidense Axios, el jefe de la diplomacia estadounidense negocia con un nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció el lunes desde Ginebra la voluntad estadounidense de querer una "catástrofe humanitaria" en la isla

En la reunión del año pasado de la CARICOM en Jamaica, el grueso de países miembros hicieron oídos sordos a la petición de Rubio de prescindir de médicos cubanos, una fuente clave de divisas para La Habana

Guatemala sí secundó ese llamado de Rubio para poner fin a un programa que ha sido denunciado en Washington como trabajo forzado

La cumbre de CARICOM también abordará la persistente crisis en Haití, un país empobrecido y asolado por la violencia, donde un consejo de transición traspasó recientemente el poder al primer ministro respaldado por Estados Unidos tras fracasar en el control de las bandas armadas, y sin perspectiva real de celebración de elecciones