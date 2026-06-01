Los 10 empleos que más pagan en EE.UU. en 2026: todos en un mismo sector

En el top 10 de los trabajos con los mejores ingresos de Estados Unidos, el denominador común es el rubro de la salud. Así surge del informe de empleo y salarios ocupacionales de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) publicado el pasado 15 de mayo.

El sector de la salud concentra los trabajos mejor pagados de EE.UU., según BLS

En la cima de la tabla se encuentran los cirujanos pediátricos, con un salario promedio anual de US$502.050, según el BLS. El segundo lugar lo ocupan los cardiólogos, con un sueldo promedio anual de US$454.940. A su vez, los radiólogos completan el podio, con US$381.530 anuales.

La BLS confirmó que el rubro de la salud es el mejor pago a día de hoy en EE.UU. Pexels

Después aparecen la categoría “otros cirujanos”, con US$373.930, y los cirujanos ortopédicos, excepto pediátricos, con US$373.570.

Otros puestos en el área de la salud dentro del top 10 publicado por la BLS

Los cargos que aparecen entre el sexto y el décimo puesto en la lista de la BLS son los siguientes:

Anestesiólogos: US$360.570 por año.

por año. Cirujanos orales y maxilofaciales : US$346.490 anuales.

y : US$346.490 anuales. Dermatólogos: US$323.530 al año.

US$323.530 al año. Médicos de urgencias : US$317.480 por año.

: US$317.480 por año. Oftalmólogos: US$304.650 anuales.

Anestesiólogos, cirujanos, dermatólogos, médicos de urgencias y oftalmólogos perciben más de US$300 mil en un año Unsplash

El sector de la salud domina los primeros puestos del listado, especialmente entre médicos, cirujanos, dentistas y otros profesionales especializados. El informe también muestra que hay empleos bien remunerados dentro del área sanitaria para quienes no poseen título de médico o cirujano. Según BLS, las enfermeras anestesistas registran un salario promedio anual de US$248.320.

La concentración de estos puestos en el sector sanitario se relaciona con el alto nivel de formación y especialización que exigen muchas ocupaciones médicas. De acuerdo con el BLS, varias carreras del área de la salud requieren estudios avanzados, licencias profesionales, residencias o entrenamiento clínico específico antes de ejercer.

Sueldos de otros sectores dentro del listado de BLS

El informe también presenta datos sobre remuneraciones en áreas fuera del sector de la medicina. Entre ellas figuran los pilotos de aerolíneas, copilotos e ingenieros de vuelo, con un salario promedio anual de US$288.650.

En el ámbito de la gestión de empresas, los directores ejecutivos, o CEO, registran un salario promedio anual de US$269.630.

Por su parte, el sector de la tecnología también ofrece puestos con salarios altos. Los gerentes de sistemas informáticos registran US$188.000 al año, mientras que los ingenieros de hardware alcanzan US$162.670 y los científicos de investigación en computación e información llegan a US$153.930.

La lista también incluye a los desarrolladores de software, con US$148.100, y a los analistas de seguridad de la información, con US$132.510 al año.