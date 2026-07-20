Rubio afirma que Irán usa Ormuz para presionar y pide a otros países "dar un paso al frente"
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el domingo por la noche que Irán utiliza el estrecho de Ormuz como herramienta de presión en el conflicto en Oriente Medio y añadió que otros países deben aumentar...
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el domingo por la noche que Irán utiliza el estrecho de Ormuz como herramienta de presión en el conflicto en Oriente Medio y añadió que otros países deben aumentar la presión para proteger el transporte marítimo mundial.
"Está claro que Irán, al menos algunas personas en Irán, quieren controlar el estrecho y usarlo como instrumento de presión contra el mundo", declaró Rubio a los periodistas antes de viajar a Filipinas para una reunión de ministros de Asuntos Exteriores con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).
"Estados Unidos hará y seguirá haciendo lo que sea necesario para proteger el transporte marítimo mundial, pero otros países deben empezar a dar un paso al frente y contribuir, ya sea con recursos materiales o financieros, para ayudar a asumir esa carga", añadió.