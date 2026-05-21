Rubio dice que Cuba aceptó la oferta de US$ 100.000.000 en ayuda de EE.UU.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo el jueves que Cuba aceptó una oferta de 100.000.000 de dólares en ayuda humanitaria, pero agregó que no estaba claro si La Habana había avalado las condiciones de Washington.

"Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que" se concretará, dijo Rubio a los periodistas.

Estados Unidos ha logrado distribuir millones de dólares en ayuda humanitaria desde principios de año en Cuba mediante la Iglesia católica, una situación que despierta fricciones con La Habana.

"No vamos a entregar ayuda humanitaria que cae en las manos de su empresa militar, y que luego se apodera del material y lo ponen a la venta y se meten el dinero en los bolsillos", advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio ha denunciado en varias ocasiones a la empresa conocida como Gaesa, directamente bajo control del ejército cubano, que domina sectores enteros de la economía de la isla, como los hoteles.

Gaesa fue incluida hace dos semanas en la lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Washington también anunció el miércoles la histórica inculpación del expresidente Raúl Castro, por el derribo de dos avionetas en 1996.

"Nuestra preferencia para Cuba, y en cualquier parte del mundo, es un acuerdo diplomático negociado", añadió Rubio.

El presidente Donald Trump, que ha asegurado varias veces en los últimos meses que Cuba sería el próximo objetivo tras la operación militar contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y la actual guerra en Irán, precisó el miércoles que no veía necesaria "una escalada".

"Tengo en el bolsillo una carta de una organización humanitaria que ya opera dentro de Cuba, que está dispuesta a ocuparse de la distribución" de la ayuda, aseguró Rubio.