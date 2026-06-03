Rubio espera que futuros gobiernos latinoamericanos se unan a alianza de seguridad de Trump

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, expresó este miércoles su esperanza de que futuros gobiernos que resulten electos en América Latina engrosen la lista de países que se unieron a la alianza de seguridad lanzada por el presidente Donald Trump en marzo en Florida.

"Más de 14 países en el hemisferio se han unido a nuestra alianza contra el terrorismo, el narcotráfico y para asuntos de seguridad", declaró Rubio en una audiencia ante el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

"Creemos que ese número aumentará en los próximos meses, a medida que las elecciones cambian el liderazgo en varios países", añadió.

Rubio efectuó esas declaraciones durante una audiencia para presentar el proyecto de presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2026-2027.

La alianza Escudo de las Américas reunió en Florida en marzo a cerca de la mitad de los países de América Latina y el Caribe, a invitación de Trump, aprovechando el marcado giro conservador de la región, encabezado por países como Argentina, Chile, El Salvador o Ecuador.

Trump saludó el martes la victoria en la primera vuelta de las elecciones colombianas del candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella, que a su vez declaró su total adhesión a los proyectos de seguridad de Trump en la región.

De la Espriella es el favorito para la segunda vuelta, según algunas encuestas.

El país más grande de América Latina, Brasil, celebrará elecciones en octubre, y Trump ha revelado su preferencia por el candidato conservador, Flávio Bolsonaro, frente al actual presidente de izquierdas, Luiz Inácio Lula da Silva, con el que se reunió hace un mes.

Bolsonaro es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, un aliado de Trump preso por golpismo.