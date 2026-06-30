Rubio felicita a Keiko Fujimori y ofrece reforzar cooperación EE.UU.-Perú en seguridad

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, felicitó este martes a la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, tras imponerse en el ballottage, y le ofreció reforzar la cooperación en materia de seguridad.

"La Administración Trump espera profundizar la colaboración con el gobierno de Fujimori para impulsar la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región", según un comunicado.

Fujimori, de 51 años, fue electa tras unos ajustados comicios, en un país que ha tenido ocho presidentes desde 2016.

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

El triunfo de Fujimori se suma al de los líderes de derecha que han vencido en las urnas en América Latina desde que volvió a la Casa Blanca el republicano Donald Trump.

En el caso de Keiko Fujimori, Trump no explicitó su apoyo, contrariamente a lo que hizo con otros conservadores como el colombiano Abelardo de la Espriella.

Pero el ciclo político en la región favorece los planes de Washington de profundizar la cooperación contra el crimen organizado y para combatir la migración ilegal.