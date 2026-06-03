Rubio inquieto ante el riesgo de "escalada" en la guerra en Ucrania
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se mostró preocupado de que ocurra una "escalada" en la guerra de Rusia en Ucrania, después de que drones ucranianos impactaron lugares de energía y
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se mostró preocupado de que ocurra una "escalada" en la guerra de Rusia en Ucrania, después de que drones ucranianos impactaron lugares de energía y militares en la ciudad de San Petersburgo.
"Lo que cambió en los últimos meses es que Ucrania se hizo más eficiente para llevar a cabo ataques de largo alcance dentro de Rusia (...) Y me parece que es una de las cosas que nos recuerda la importancia de tratar de poner fin a esta guerra, si podemos, debido a que el riesgo de una escalada es real, mucho más real que hace dos años", declaró Rubio ante una comisión parlamentaria este miércoles 7 de abril