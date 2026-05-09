Rubio se reúne con primer ministro de Catar mientras EE.UU. espera una respuesta de Irán

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió el sábado con el primer ministro de Catar, su aliado en Medio Oriente, informó el Departamento de Estado.

"El secretario expresó su aprecio por la alianza con Catar en una serie de asuntos", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado sobre la reunión entre Rubio y el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, también ministro de Relaciones Exteriores de Catar. La reunión ocurrió mientras Estados Unidos espera una respuesta de Irán a su propuesta de paz.

"Discutieron sobre el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Catar y en la importancia de una coordinación cercana para enfrentar amenazas y promover la estabilidad y la seguridad en todo Medio Oriente", señaló el comunicado.