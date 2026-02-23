Rubio viaja a San Cristóbal y Nieves para reafirmar la agenda de Trump en el Caribe

WASHINGTON (AP) — El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, viajará al país caribeño de San Cristóbal y Nieves esta semana para reafirmar los intereses del gobierno de Trump en el hemisferio occidental, más de un mes después de la operación militar de Estados Unidos que sacó del poder al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

Rubio hará una visita de un día a San Cristóbal el miércoles para participar en una cumbre de líderes de la Comunidad del Caribe, informó el Departamento de Estado, mientras gran parte del mundo mantiene la mirada puesta en el refuerzo militar de Estados Unidos en Oriente Medio y en las amenazas del presidente Donald Trump de atacar a Irán.

Rubio apoya un mayor papel de Estados Unidos en el hemisferio occidental y pretende mantenerlo en primer plano, incluso cuando el gobierno republicano de Trump ha trasladado ahora su principal prioridad de política exterior a Irán, en torno al cual las fuerzas estadounidenses se están concentrando en cantidades aún mayores que en la antesala de la operación del 3 de enero en Venezuela, que terminó con la captura y destitución de Maduro.

Un tribunal en Estados Unidos acusó a Maduro de trabajar con cárteles de la droga para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos y se ha declarado inocente.

La acción de Trump contra Maduro, sumada a una postura cada vez más agresiva orientada a eliminar el narcotráfico y la migración ilegal, ha resultado motivo de preocupación para muchos en la región, aunque también ha cosechado apoyo de algunos Estados más pequeños.

Trump, Rubio y otros han comparado la estrategia del gobierno para el hemisferio occidental con la Doctrina Monroe, con su rechazo a influencias externas y la afirmación de la primacía estadounidense en toda la región, en lo que consideran el “patio trasero de Estados Unidos”.

Trump ha afirmado que la destitución de Maduro, los ataques militares contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe, las incautaciones de petroleros sancionados y el endurecimiento del embargo a Cuba son partes clave de un corolario de Trump a la política del siglo XIX, al que se refiere como la “Doctrina Donroe”.

Rubio tiene previsto abordar en numerosas reuniones de grupo y bilaterales durante el encuentro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) maneras de promover la seguridad y la estabilidad regionales, el comercio y el crecimiento económico, señaló el Departamento de Estado en un comunicado el lunes.

“El secretario reafirmará durante su visita el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los Estados miembros de la CARICOM para fortalecer la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio”, indicó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.