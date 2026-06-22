Rubio viajará al Golfo a partir del martes, en plena negociación con Irán

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, iniciará el martes una visita a tres países del Golfo, en pleno proceso de negociaciones con Irán para deponer fin a la guerra en Oriente Medio.

El secretario de Estado, en lo que será su primer viaje a Oriente Medio desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, visitará Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin, según ha indicado el portavoz Tommy Pigott este lunes en un comunicado.

Rubio tratará "el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar un tránsito seguro, pleno y libre por el estrecho de Ormuz, y la importancia de la paz y la estabilidad en la región", según el comunicado.

En Baréin, el jueves, Rubio también se reunirá con el Consejo de Cooperación del Golfo para analizar prioridades comunes con la región.

A Rubio le espera una difícil tarea para restablecer la confianza con los estados del Golfo, que han sido blanco de Irán en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Irán ha acusado a Kuwait y a Baréin de permitir que Estados Unidos utilice sus territorios para lanzar ataques.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se encontraba el domingo en Suiza para negociar un acuerdo con funcionarios iraníes, con base en el memorando de entendimiento, que da 60 días para alcanzar un pacto definitivo.