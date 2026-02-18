Rubio visitará Israel el 28 de febrero en medio de tensiones con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Israel la próxima semana en medio de las crecientes tensiones con Irán, dijo un funcionario estadounidense.

"El secretario Rubio viajará a Israel el 28 de febrero para reunirse con el primer ministro Netanyahu", aseguró a la AFP el funcionario, quien pidió el anonimato.

La Casa Blanca advirtió el miércoles a Irán que sería "muy sensato" de su parte que cerrara un acuerdo con Estados Unidos, mientras que el presidente Donald Trump volvió a insinuar una acción militar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lanzó esta nueva advertencia después de que Irán dijera el miércoles que estaba redactando "un marco" para avanzar en sus negociaciones con Estados Unidos.