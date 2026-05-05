Rubio y Lavrov hablaron de Ucrania e Irán en llamada telefónica

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló por teléfono el martes con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, informó el Departamento de Estado

La conversación ocurrió en una jornada en la que Moscú bombardeó distintas ciudades de Ucrania, y Ucrania atacó la península anexionada de Crimea

La llamada se dio a petición de Lavrov. Ambos "analizaron la relación entre Estados Unidos y Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la situación en Irán", indicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un breve comunicado que no entregó más detalles

Las fuerzas rusas lanzaron ataques que causaron la muerte de 21 personas el martes en Ucrania. El presidente Volodímir Zelenski condenó el "cinismo absoluto" de Moscú por lanzar estos ataques mientras busca una tregua para conmemorar el 9 de mayo la victoria de 1945 sobre la Alemania nazi

En tanto, cinco personas murieron en un ataque ucraniano con drones en Crimea, bajo control ruso, anunció el miércoles el jefe de las autoridades locales instaladas por Rusia, Serguéi Aksiónov

El ataque alcanzó el martes por la noche la localidad de Dzhankói, precisó esta fuente