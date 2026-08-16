Rybakina avanza en Cincinnati y mete presión a Sabalenka

La kazaja Elena Rybakina venció a la estadounidense Taylor Townsend este domingo en su estreno en segunda ronda del WTA 1000 de Cincinnati y metió presión a la bielorrusa Sabalenka en la lucha por el primer puesto del escalafón mundial.

Rybakina, ocupante del segundo escalón del ranking de la WTA, despachó a su adversaria por 6-3 y 6-4 en una hora y 18 minutos de juego sobre la pista dura del estado de Ohio.

Finalista en el WTA 1000 de Toronto el jueves, la kazaja dejó en el camino a una rival a la que ya se había impuesto en su anterior y único duelo, en la tercera ronda de Miami en 2024.

Se sostuvo en un servicio efectivo, con cinco aces, y aprovechando el 75% de los puntos de quiebre que tuvo a su favor (3 de 4).

"Es una oponente muy dura, ya habíamos jugado antes y había sido una batalla", destacó la ganadora, de 27 años. "Estoy contenta con el servicio, hemos hecho una gran preparación con el equipo y estoy feliz de seguir sobreviviendo".

Rybakina se mantuvo en pie en su campaña de estrechar el cerco de Sabalenka en la cima del tenis mundial, un sitio que la bielorrusa custodia desde octubre de 2024.

Pero la número uno ha cedido ventaja y puede perder la posición privilegiada en Cincinnati o en el US Open de final de mes, el último Grand Slam de la temporada.

La kazaja, cuyo mejor resultado en este torneo fue la semifinal el año pasado, enfrentará en la tercera ronda a la polaca Magdalena Frech, a la que venció en sus tres encuentros previos.

"Será otra dura adversaria, pero creo que lo importante es enfocarme en mí, recuperarme lo mejor posible y llegar con mucha energía y un buen servicio", afirmó.

Sabalenka, por su parte, debuta este domingo ante la australiana Talia Gibson.