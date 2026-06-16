Sabri Lamouchi cesado, Hervé Renard nuevo seleccionador de Túnez

El seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi, fue cesado el lunes y será sustituido durante el resto del Mundial por otro técnico francés, Hervé Renard, anunció el presidente de la Federación Tunecina de Fútbol en la televisión pública del país

La decisión se produce tras la humillante derrota de las Águilas de Cartago por 5-1 ante Suecia, el domingo, en su primer partido del torneo

"El presidente de la Federación Tunecina de Fútbol, Moez Nassari, anunció que se había alcanzado un acuerdo oficial con el entrenador francés Hervé Renard para que tome las riendas de la selección nacional de fútbol hasta el final del Mundial 2026", informó la cadena pública tunecina

"Renard llegará el martes a Monterrey, donde dirigirá la primera sesión de entrenamiento con la selección", añadió el medio oficial

En cuanto a Sabri Lamouchi, que ocupaba el cargo desde enero pasado, "se acordó por mutuo acuerdo poner fin a su contrato"

El futuro del exinternacional francés, de origen tunecino y de 54 años, estaba en entredicho desde hacía unas semanas y se deterioró de manera irreversible tras la goleada ante Suecia

No es el primer seleccionador de la historia en ser despedido durante un Mundial. Henryk Kasperczak, también con Túnez, lo fue en 1998 tras dos derrotas en la fase de grupos

Aquel Mundial, disputado en Francia, tuvo otras dos víctimas: Cha Bum-kun (Corea del Sur) y el brasileño Carlos Alberto Parreira (Arabia Saudita)

El español Julen Lopetegui fue cesado como seleccionador de la Roja la víspera del inicio del torneo en Rusia 2018 luego de que se anunciase su fichaje como entrenador del Real Madrid