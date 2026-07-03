Salah es titular con Egipto ante Australia en 16avos del Mundial

El talismán y capitán de Egipto, Mohamed Salah, es titular este viernes en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Australia en Arlington, tras una pequeña molestia en el isquiotibial.

El ídolo del Liverpool fue reemplazado en el último partido de la fase de grupos de Egipto, el empate 1-1 con Irán hace una semana.

El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, había declarado el jueves que "no estaba seguro" de que Mo Salah, de 34 años, estuviera en condiciones de arrancar en la oncena titular ante los Aussies.

Pero Hassan lo incluyó en un once inicial, en el que también figura Omar Marmoush, del Manchester City, en el ataque.

Salah suma un gol y dos asistencias en el Mundial de Norteamérica 2026 y promedia un gol cada dos partidos con su selección.

Egipto y Australia intentarán ganar por primera vez un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo cuando se enfrenten en el imponente estadio techado del equipo de football americano Dallas Cowboys, en Arlington, vecina a Dallas.

El vencedor se medirá en octavos de final con el vencedor del choque más tarde entre la campeona del mundo, la Argentina de Lionel Messi, y el sorprendente debutante Cabo Verde.