Sam Darnold, el mariscal de campo con "alma de viejo" candidato a ganar el Super Bowl

Sam Darnold es un mariscal de campo especial. El líder de los Seattle Seahawks es un tipo al que le encanta escuchar el trinar de los pájaros, al punto de usar una aplicación para identificar el canto de los ruiseñores del norte.

Su pasatiempo es una rareza entre los jugadores de la NFL, más habituados a disfrutar de los autos de lujo o de las joyas con incrustaciones de diamantes.

"Sam tiene un alma de viejo", dice Jaime Ortiz, quien entrenó a Darnold en la escuela secundaria y ahora está a las puertas de verlo como la estrella del equipo favorito para ganar el Super Bowl LX.

"No es muy hablador. Deja que sus acciones hablen por sí solas", recordó Ortiz a la AFP.

Y sí hablan. En el último tiempo esas acciones han sido determinantes. Darnold y los Seahawks están a tres victorias de jugar el Super Bowl y ya son favoritos en las apuestas para quedarse con todo.

Con 102 kg y 1.91 m, el jugador de 28 años llevó a Seattle a conseguir el mejor récord compartido de la NFL este año, con su segunda temporada consecutiva de 14 victorias, una hazaña monumental que solo había logrado un tal Tom Brady.

"Sam tiene una habilidad única: el juego se ralentiza para él", elogió Ortiz.

"Suele haber una o dos jugadas por partido en las que te preguntas: '¿Cómo hizo eso?'. Así ha sido desde que estaba en la escuela secundaria".

Un sueño de California

El camino de Seattle hacia la Super Bowl LX comienza el sábado contra los San Francisco 49ers, un rival a la medida para un chico californiano.

Darnold fue a la escuela secundaria en la ciudad costera de San Clemente, en el sur de California. Allí fue elegido el mejor jugador de fútbol americano del condado de Orange, el mejor basquetbolista y el mejor en atletismo.

Casi un hombre orquesta, Darnold rendía tanto en defensa como en ataque, y destacaba como linebacker exterior y receptor abierto.

"Podríamos haber puesto a Sam como mariscal de campo, pero entonces, ¿cómo se lanzaba el balón a sí mismo? Era un atleta excepcional", bromea Ortiz, quien recuerda al chico como ambicioso pero "muy humilde y callado".

Fue descubierto por la Universidad del Sur de California y se hizo con el codiciado puesto de mariscal de campo en una etapa universitaria en la que cosechó gran éxito.

Una vez en la NFL, Darnold, elegido en la primera ronda del draft, fue titular inmediatamente en los New York Jets, aunque al principio le costó debido a la intensa presión mediática.

Según Ortiz, una temporada con los 49ers, como suplente del mariscal de campo Brock Purdy, resultó ser un "reinicio" para la carrera de Darnold.

"Esa fue probablemente la primera vez en su carrera en la NFL que se sentó a observar", dijo el entrenador.

Darnold estudió a Purdy y la meticulosa preparación del entrenador Kyle Shanahan. "Para mí, es casi poético que se enfrente al equipo del que aprendió tanto", relata Ortiz.

'Sam Clemente'

Pese a su reciente desempeño, algunos expertos y aficionados aún no apuestan todas sus fichas a Darnold.

Su excelente temporada 2024-25 con los Minnesota Vikings terminó con dos derrotas desastrosas, y en una de ellas fue capturado nueve veces en los playoffs.

Incluso en esta temporada, Darnold fue el mariscal de campo de la NFL que más pérdidas de balón registró, con 20, lo que provocó comentarios que lo ponen en tela de juicio, como que fue salvado por la excelente defensa de Seattle.

"Los episodios de juego errático de Darnold a lo largo de su carrera han alimentado las dudas sobre si se puede confiar en él cuando se necesita su mejor desempeño", se lee en una columna reciente de ESPN.

Esas dudas, sin embargo, no parecen afectar a los compañeros de equipo de este superatleta aficionado a los pájaros.

Cuando Darnold cometió cuatro pérdidas de balón en un partido en noviembre, el apoyador de Seattle, Ernest Jones, salió en su defensa.

"Es nuestro mariscal de campo. Lo apoyamos, y si tienen algo que decir, francamente, váyanse al diablo", dijo Jones en una conferencia de prensa.

Esos comentarios los celebraron en la ciudad natal de Darnold, y la escuela secundaria de San Clemente le envió a Jones una casaca del equipo talla XXL con una nota: "Gracias por apoyar a Sam".

Aún está por verse si Darnold logrará el mayor trofeo del fútbol americano, el próximo 8 de febrero.

El jueves, los Seahawks revelaron que su mariscal está en duda para el fin de semana por una lesión en el oblicuo.

En todo caso, habrá una multitud reunida en la rebautizada "Sam Clemente" para ver los partidos de los Seahawks.

"Si los Seahawks ganan el Super Bowl, esta ciudad se paralizará y tendremos una caravana para Sam", anticipa Ortiz.

"Te lo garantizo".