Sancionan a Meta por destrucción de pruebas en un juicio por publicidad fraudulenta

Un juez federal de California sancionó el lunes a Meta por destruir pruebas en un caso que la enfrenta al multimillonario australiano Andrew Forrest, por permitir anuncios fraudulentos que utilizaban su imagen en la promoción de falsas inversiones en criptomonedas.

Lograr que se reconozca que Meta es responsable de la desaparición de esas pruebas está en el centro de la estrategia del célebre magnate minero.

Forrest busca demostrar ante la justicia que Meta modifica activamente los anuncios que difunde en sus redes sociales y puede, por tanto, ser considerada responsable de su contenido fraudulento.

Meta se ampara en un escudo jurídico que está en el corazón de la mayoría de las batallas judiciales contra los gigantes tecnológicos desde hace 30 años: una ley estadounidense de 1996 que exime a las plataformas de responsabilidad por los contenidos publicados en ellas por terceros.

En su decisión, consultada por la AFP, el juez P. Casey Pitts considera que Meta efectivamente destruyó o dejó desaparecer datos esenciales, causando un perjuicio al demandante.

El gigante tecnológico afirmó que necesitó dos años para descubrir la existencia de esos datos en sus propios sistemas, algo que "simplemente no es creíble", aseguró el magistrado.

Meta también alegó que no tuvo nunca en su poder los anuncios tal como se muestran a los usuarios, ya que estos se ensamblan en sus teléfonos u ordenadores.

El magistrado descarta este argumento apelando a las declaraciones de un ingeniero del grupo: Meta "podría haber conservado esos datos, pero eligió no hacerlo".

Sin embargo, el juez no consideró que hubiera intención de causar daño, y prefirió calificar la conducta del grupo como "negligencia grave".

Si el caso llega a juicio, corresponderá al jurado decidir sobre esta cuestión.

Pero antes de eso, Meta aún puede intentar que el caso sea desestimado alegando que su inmunidad sigue vigente y la protege de un juicio, algo que el juez Pitts deberá resolver en solitario, sin jurado.