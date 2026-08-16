Scheffler vuelve a ganar y arrasa en el St. Jude Championship

El golfista número uno del mundo, Scottie Scheffler, conquistó este domingo el St. Jude Championship con 8 golpes de ventaja, su primer título del PGA Tour desde enero y el vigesimoprimero de su carrera.

El estadounidense inició los playoffs de la FedEx Cup con autoridad. Tras un bogey en el tercer hoyo, reaccionó con 5 birdies para cerrar con 66 golpes (-4) y un total de 263 (-17) en el TPC Southwind de Memphis, Estados Unidos.

El surcoreano Kim Si-woo terminó segundo (-9), mientras el local Sam Burns y el sueco Alex Noren compartieron la tercera posición (-8).

"He estado cerca de ganar varias veces este año", comentó Scheffler, quien acumuló 5 segundos puestos y otros 4 resultados entre el Top-4 durante su sequía.

"Sentía que al final de cada torneo decía: 'Vaya, creo que estoy jugando bastante bien. Es solo que los pequeños detalles no están cayendo de mi lado'".

Scheffler, ganador de 4 Majors, había tenido un año estadísticamente sobresaliente, con solo un corte fallado; sin embargo, reconoció la diferencia que hace ganar.

"Las estadísticas son una cosa, pero ganar torneos de golf es otra muy distinta", afirmó. "Es una sensación mucho mejor que la de tener simplemente otra buena semana desde el punto de vista estadístico".