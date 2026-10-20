Se acerca Halloween y un estadounidense de 60 años mostró su calabaza que es récord Guinness y pesa más de 1400 kilos

A pocos días de Halloween, un estadounidense de 60 años volvió a hacer historia en el cultivo de calabazas gigantes. Ron Wallace, de Rhode Island, obtuvo un ejemplar de 3156 libras (1431,5 kilos) que se convirtió en la calabaza más pesada del mundo, según Guinness World Records. El récord se registró el 10 de octubre de 2026 en el Southern New England Giant Pumpkin Weigh Off, celebrado en Frerichs Farm, cerca de Warren.

La calabaza de 3156 libras que rompió el récord Guinness

La publicación oficial de Guinness World Records confirmó que el ejemplar de Wallace fue verificado por representantes de Great Pumpkin Commonwealth, la organización que supervisa las competencias de calabazas gigantes. El ejemplar se convirtió en la primera calabaza y el primer fruto de cualquier tipo en superar oficialmente las 3000 libras (1361 kilos).

La calabaza gigante de Ron Wallace superó las 3000 libras y recuperó el récord mundial apenas una semana después de la marca establecida en el Reino Unido Guinness

La marca también significó el regreso de Wallace al primer puesto mundial. El agricultor ya había conseguido dos récords anteriores, en 2006 y 2012, pero esta vez superó ampliamente la marca que había establecido un productor británico apenas una semana antes.

“Este fue mi primer año cultivando en un invernadero y el clima fue casi perfecto durante la mayor parte de la temporada. Pero, cuando llegó la competencia de pesaje, estaba agotado”, contó Wallace a Guinness World Records. La declaración fue traducida del inglés.

Cómo la calabaza de Ron Wallace superó el récord británico

El nuevo récord llegó después de que el británico Ian Paton presentara una calabaza de 2856 libras y 12,8 onzas (1295,8 kilos) el 3 de octubre de 2026. El ejemplar, bautizado como Bagheera, fue pesado en una competencia celebrada en Berkshire, Reino Unido.

Según Guinness World Records, Paton había superado la marca anterior, que él mismo había conseguido junto a su hermano gemelo Stuart en 2025. Sin embargo, el título de la calabaza más pesada volvió a cambiar de manos solo siete días después.

La diferencia entre ambos ejemplares fue de aproximadamente 299 libras (135,7 kilos). La sucesión de récords en tan poco tiempo es excepcional en esta categoría, en la que pueden pasar años hasta que un cultivador logra superar una marca mundial, de acuerdo con la entidad.

La calabaza que Ian y Stuart Paton presentaron en 2025, llamada Muggle, pesó 2819 libras y 4 onzas (1278,8 kilos). Aunque perdió el título de la más pesada, conserva otro reconocimiento, el de la mayor circunferencia registrada, con 255,8 pulgadas (649,8 centímetros).

Ron Wallace posa junto a su calabaza gigante de 1431,5 kilos, con la que recuperó el récord Guinness de la calabaza más pesada del mundo en una competencia realizada en Rhode Island, Estados Unidos, el 10 de octubre de 2026 Guinness

Quién es Ron Wallace, el cultivador que batió tres récords mundiales

Wallace lleva alrededor de 35 años cultivando calabazas gigantes. Según contó a Guinness World Records, su interés por esta actividad nació de la inspiración de su padre, a quien reconoce como uno de los primeros cultivadores de ejemplares gigantes de Nueva Inglaterra.

Su trayectoria incluye dos récords anteriores:

2006 : cultivó una calabaza de 1502 libras (681,3 kilos), la primera en superar oficialmente las 1500 libras.

: cultivó una calabaza de 1502 libras (681,3 kilos), la primera en superar oficialmente las 1500 libras. 2012: presentó un ejemplar de 2009 libras (911,27 kilos), que se convirtió en la primera calabaza registrada en superar las 2000 libras.

presentó un ejemplar de 2009 libras (911,27 kilos), que se convirtió en la primera calabaza registrada en superar las 2000 libras. 2026: alcanzó las 3156 libras (1431,5 kilos) y volvió a establecer una marca mundial.

Sobre el nuevo logro, explicó que había adoptado un enfoque más científico para mejorar sus cultivos durante las últimas temporadas. “Mis dos récords anteriores fueron logros históricos en su momento, pero este se siente un poco más especial. Tuve algunas temporadas de cultivo menos exitosas mientras adoptaba un enfoque más científico. Fue fantástico ver que todo funcionaba”, señaló a Guinness World Records. La cita fue traducida del inglés.

Cuántas tartas de calabaza se pueden preparar con el ejemplar récord

El peso de la calabaza también permite dimensionar su tamaño fuera de la competencia. Según Guinness World Records, el ejemplar de Wallace podría alcanzar para preparar más de 3000 tartas de calabaza.

Cómo hacer una calabaza para Halloween

Matthew DeBacco, juez principal de la competencia, destacó las dimensiones del fruto y el trabajo necesario para cultivarlo. “Es asombroso ver lo que la naturaleza puede producir con la ayuda de un horticultor experto”, declaró a Guinness World Records.

Wallace todavía no confirmó si participará en la próxima temporada. El cultivador explicó que evalúa tomarse un año de descanso para terminar algunos proyectos en su granja. También anticipó que tendrá compromisos vinculados con seminarios y consultas de otros productores, actividades que demandan tiempo durante la preparación de los próximos cultivos.