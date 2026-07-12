El curioso poblado a 45 minutos de NYC famoso por la leyenda del jinete sin cabeza y su cementerio

El pequeño poblado de Sleepy Hollow está en el condado de Westchester, Nueva York. Aunque el lugar es famoso por la leyenda del jinete sin cabeza, cuenta con otros atractivos y edificaciones históricas como la iglesia Old Dutch Church.

Sleepy Hollow, la leyenda cobra vida en Nueva York

A solo 45 minutos en tren de la ciudad de Nueva York se encuentra Sleepy Hollow, un pueblo situado al este del río Hudson que se puede recorrer a pie en un día y se recomienda visitar principalmente en otoño. Durante esa temporada, la leyenda del jinete sin cabeza de Washington Irving atrae a turistas.

Sleepy Hollow, un pueblo cerca de Nueva York famoso por la leyenda del jinete sin cabeza.

Más allá de la historia de terror, de acuerdo con la guía de turismo A Nueva York, el lugar ofrece paisajes teñidos de rojo y dorado del valle de Hudson. Además, en Main Street, la calle principal del pueblo, hay múltiples restaurantes para disfrutar de un momento tranquilo.

Para adentrarse en la naturaleza, se recomienda visitar el parque Tarrytown Lakes, a unos 15 minutos a pie del centro, donde hay pequeños lagos y un sendero que, durante octubre, se cubre de hojas otoñales.

También para disfrutar del paisaje, otra opción es ir por el sendero Old Croton Aqueduct Trail, que sigue el antiguo trazado de un acueducto que transportaba agua a Nueva York y cruza varios pueblos del valle del río Hudson hasta llegar al norte de la Gran Manzana.

Además, Sleepy Hollow es vecino de Tarrytown (allí se encuentra la estación del tren que llega desde Manhattan), otro pueblo que se destaca especialmente durante octubre cuando las calles residenciales se llenan de decoraciones otoñales y de Halloween.

Sleepy Hollow permite visitar el cementerio donde está enterrado Washington Irving

Quienes buscan una atmósfera de misterio y terror en Sleepy Hollow pueden visitar el cementerio, uno de sus sitios más famosos. Allí, se hacen visitas guiadas para conocer las tumbas de algunos de los habitantes más célebres del lugar, como Andrew Carnegie, William Rockefeller y Washington Irving, autor del relato del jinete sin cabeza.

Uno de los atractivos en Sleepy Hollow es el cementerio Sleepy Hollow Cemetery Historic Fund

Al lado de la entrada sur del Sleepy Hollow Cemetery se encuentra Old Dutch Church, una iglesia de piedra fundada en 1685 con un pequeño cementerio adyacente donde, según el cuento, está enterrado el jinete sin cabeza.

Desde el centro de visitantes de Sleepy Hollow también es posible contratar un recorrido para visitar Kykuit, la mansión de los Rockefeller cerca del río Hudson. Finalmente, otras estructuras históricas en el pueblo son la granja y el molino de Philipsburg Manor que datan del siglo XVIII y fueron restaurados para mostrar cómo era la vida cotidiana de los colonos y los esclavos.

De dónde viene la leyenda del jinete sin cabeza

The Legend of Sleepy Hollow, más conocido como La leyenda del jinete sin cabeza, es un cuento corto publicado en 1820 por Irving. El relato se desarrolla en Tarrytown, en un valle conocido como Sleepy Hollow, poco después de la guerra de independencia de Estados Unidos.

Sleepy Hollow mantiene viva la leyenda del jinete sin cabeza todo el año Foto de Tripadvisor

En el cuento, un soldado alemán que luchó en la guerra y murió decapitado por un cañonazo, se levanta de la tumba cada Halloween y cabalga en busca de su cabeza y acaba con todo aquel que se cruce en su camino.

Cómo llegar a Sleepy Hollow desde la ciudad de Nueva York

Es posible llegar a Sleepy Hollow en tren. Para hacerlo, se debe tomar la línea Hudson Line del Metro-North desde Grand Central Terminal, en Manhattan.

Se puede bajar en Tarrytown, el pueblo vecino a Sleepy Hollow, ubicado a unos 15 minutos a pie, o en Philipse Manor, la estación correspondiente al poblado.