Filmó a un hombre en una situación que le llamó la atención en el avión y lo hizo viral: “Te amo viejito”

En los aviones, los pasajeros se entretienen con poco, sobre todo enlos vuelos largos. Para distraerse, pueden acudir al catálogo de películas o episodios de series que ofrecen las aerolíneas y hasta juegos y álbumes completos de música para disfrutar con los auriculares puestos. En un video viral, se ve cómo una chica se sorprendió por la manera en la que un hombre decidió usar el tiempo libre durante el vuelo.

La usuaria María Paula Yunez publicó un clip en TikTok que muestra a un señor, aparentemente de la tercera edad, relajado en su asiento mientras escucha un álbum de la cantante británica Dua Lipa, quien ha conseguido un lugar importante en el plano internacional por el éxito de sus canciones.

Por tratarse del género pop y de una mujer de 27 años, Dua Lipa es considerada una artista para generaciones jóvenes y es por eso que a María Paula le pareció curioso que el hombre invirtiera sus seis horas de vuelo en escuchar el disco que fue lanzado en 2017 con el tema “New Rules” como referente. “Te amo viejito que pasó un vuelo de seis horas escuchando Dua Lipa y tomando vino”, escribió la joven que generó miles de reacciones en la plataforma, y añadió: “Quiero ser como tú cuando crezca”.

Los usuarios celebraron que el señor disfrutó su vuelo sin preocuparse por lo que otras personas pudieran pensar de él: “Los mejores placeres de la vida son los más sencillos. Claramente él es un hombre de cultura”; “el viejito bien calmado, el viejito en sus cascos: One kiss is all it takes...”; “ese señor tiene mejores gustos que mis amigas”.

Otros que ahora son jóvenes vieron reflejado su futuro en la actitud del señor, pero también hicieron algunas bromas sobre los gustos musicales de la autora del clip: “Quizás no sabía cómo cambiarla”; “se quedó dormido, normal”; “mi abuelo sin saber ocupar la pantalla”; “pues fue para dormir, ¿no?”.

Más allá de si era la intención del hombre escuchar varias veces el álbum de la cantante de origen albanokosovar, sus canciones se reproducen por millones en las plataformas de música y su popularidad sigue creciendo a un ritmo imparable. Desde el álbum lanzado en 2017, posicionó su música alcanzando el número 1 en Reino Unido, Bélgica, Irlanda y varios más.

Dua Lipa fue clasificada como una de las artistas más escuchadas en la radio alrededor del mundo en 2021 (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Ese éxito abrumador le ha permitido incrementar su fortuna. De acuerdo con una encuesta publicada por Vibrate el año pasado, Dua Lipa fue la segunda artista más escuchada en la radio alrededor del mundo, solo por detrás de Ed Sheeran y un paso adelante de The Weeknd.

La británica ha logrado ingresar 19 temas a la lista Hot 100 de Billboard y ya registró dos momentos destacados, según el ranking histórico de Billboard. El primero en marzo de 2020, cuando posicionó su tema “Don’t start now” en el segundo puesto de la lista, y consiguió algo todavía más importante en mayo de 2021, al lograr escalar hasta el mismo puesto con “Levitating” y manteniéndolo en tendencia por 77 semanas. Todavía tiene pendiente el hit en la posición número uno y es probable que en algún momento lo alcance.

