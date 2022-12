Los 15 mejores videojuegos de 2022, según su puntuación en Metacritic

escuchar

Repasamos la lista de los videojuegos mejor puntuados en el portal Metacritic, el cual recopila las críticas de los medios especializados y otorga un puntaje de 0 a 100. A continuación, los 15 mejor posicionados en el ranking 2022.

Portal Companion Collection (96 / 100). El mejor título de 2022 no es ni Elden Ring ni God of War Ragnarok, sino que es Portal Companion Collection. Este título trae consigo Portal y Portal 2 y llegó a la Nintendo Switch este 28 de junio de 2022. En estos juegos resolvemos rompecabezas y desafíos basados en las leyes físicas.

Elden Ring (96 / 100). El juego de From Software que ganó el premio a Mejor videojuego del año no puede quedarse fuera de esta lista. Si te gustan los mundos abiertos y los juegos de alta dificultad, Elden Ring es un juego infaltable.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition (95 / 100). La versión definitiva del laureado videojuego llegó a PS5, Xbox Series X/S y PC este 14 de diciembre. Se resalta por incluir mejoras gráficas y técnicas.

Persona 5: Royal (95 / 100). Este título recibió una versión en PC y Xbox Series X este 21 de octubre. (Difusión)

God of War: Ragnarok (94 - 100). El más reciente exclusivo de PlayStation queda en el top 5. Presenta la última aventura de Kratos en el mundo nórdico, quien junto a su hijo Atreus deberán hacerle frente al Ragnarok.

Dwarf Fortress (93 /100). Este videojuego de simulación se lanzó el 6 de diciembre y en él los jugadores tienen que construir una fortaleza y ayudar a los enanos a sobrevivir en un mundo lleno de monstruos.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (93 / 100). La versión definitiva del videojuego que se lanzó en 2013 es una experiencia ampliada del juego antes mencionado. Brinda soporte para consolas y también ofrece nuevos finales, secretos y objetos coleccionables.

God of War (93 / 100). La versión para PC de God of War (2018) fue lanzada con éxito a principios de 2022. Gracias a mejoras gráficas y técnicas, el juego se posiciona entre lo mejor de 2022.

Chained Echoes (92 / 100). Este juego de rol japonés se desarrolló en Alemania que disfruta de un arte en 2D con una historia llena de política, guerras, robots voladores y fantasía.

Cuphead & The Delicious Last Course (89 / 100). La expansión de Cuphead estrenó por todo lo alto el 30 de junio y fue alabada tanto por la crítica como por la comunidad gamer.

Rogue Legacy 2 (90 / 100). Vio la luz el 28 de abril para Xbox Series X y se trata de un videojuego de plataformas con estilo metroidvania. Es decir, tiene un amplio mapa interconectado que está lleno de enemigos de toda clase.

Neon White (90 / 100). Estrenó el 16 de junio en PC y es un juego de plataformas en primera persona que se desarrolla más allá de las puertas del cielo, como según se indica en su descripción.

The Legend of Heroes: Trails from Zero (90 / 100). La versión para PC de este juego de rol japonés se lanzó el 27 de setiembre pasado. Tiene un diseño inspirado en juegos como Octopath Traveler y cuenta con un combate por turnos.

NORCO (89 / 100). Debutó el pasado 24 de marzo en PC y desde entonces esta aventura gráfica se ha posicionado como una de las mejores del género. Sobre su trama, el juego nos sumerge en una historia ambientada en los suburbios hundidos y los pantanos industriales del sur de Luisiana.

Xenoblade Chronicles 3 (89 / 100). El exclusivo de Nintendo cierra el top de 15 mejores juegos del año. Se trata de un juego de rol japonés con combates por turnos.

