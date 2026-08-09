Se deterioró el estado de salud de Joe Biden: su hijo confirmó que tiene metástasis en los huesos

Washington.- El cáncer de próstata que padece el expresidente estadounidense Joe Biden se agravó e hizo metástasis “en sus huesos y otras partes”, contó su hijo Hunter en una reciente entrevista con la BBC.

En mayo de 2025, apenas cuatro meses después de dejar el cargo como el presidente en ejercicio de mayor edad, Biden reveló que le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos. El descubrimiento se produjo después de que reportara “síntomas urinarios”, detalló la familia. Posteriormente, comenzó un tratamiento, que incluía radioterapia y terapia hormonal y que se esperaba que se prolongara durante cinco semanas.

Al anunciar la publicación de sus memorias, en julio, el exmandatario afirmó que el tratamiento iba “realmente bien”. Sin embargo, en una extensa entrevista publicada el viernes en el programa BBC Newsnight, Hunter Biden reveló que la enfermedad de su padre se extendió a pesar del tratamiento. “El cáncer se extendió e hizo metástasis en sus huesos y otras partes”, dijo Biden.

“Es muy doloroso y, en muchos aspectos, muy debilitante, pero él sigue ahí fuera. Sigue haciendo lo suyo... Cree profundamente en este país”, agregó.

Joe Biden y su hijo Hunter Biden MANDEL NGAN - AFP

Hunter Biden pareció emocionarse en algunos momentos de la entrevista mientras hablaba de la salud de su padre. “Es realmente, realmente duro, y es realmente triste de ver”, añadió. Los cánceres de próstata se clasifican por su agresividad utilizando lo que se conoce como puntaje de Gleason. Los puntajes varían de 6 a 10, siendo los cánceres de próstata con puntajes de 8, 9 y 10 los más agresivos. La oficina de Biden dijo que su puntaje era 9.

En septiembre de 2025, el expresidente se sometió además a una cirugía para eliminar lesiones de cáncer de piel de su frente con una técnica llamada “cirugía de Mohs”, que analiza los tejidos que se van extrayendo en el mismo momento quirúrgico para determinar que ya no quedan células malignas en la piel. Después de ese procedimiento, su médico escribió en un memorando que “todo el tejido canceroso se extirpó con éxito” y que “no se requiere más tratamiento”.

Fracaso electoral

Antes de dar a conocer su diagnóstico, y a pesar de las persistentes dudas sobre su salud como el presidente estadounidense de mayor edad, Biden decidió presentarse a la reelección en 2024, entonces con 81 años.

Tras un desempeño peor de lo esperado en un debate contra Donald Trump en junio de 2024 y en medio de una ola de presión por parte de los demócratas y preocupaciones sobre su edad, salud y capacidad mental, Biden anunció su retirada de la contienda. Lo sustituyó la entonces vicepresidenta Kamala Harris, quien finalmente fue derrotada por el republicano.

Donald Trump y Joe Biden en el debate presidencial Foto Facebook CNN

En su momento, el entonces primer mandatario y sus asesores de la Casa Blanca enfrentaron duras críticas por presuntamente ocultar la magnitud de sus problemas, especialmente después que se vio obligado a abandonar su candidatura a la reelección.

Incluso el ahora presidente Trump ordenó el inicio de una investigación sobre el entorno de Biden, sospechoso de haber “conspirado” para encubrir el deterioro físico y cognitivo de su sucesor y predecesor en la Casa Blanca.

Ahora, Trump, que cumplió 80 años en junio, superará el récord de edad de Biden para cuando deje el cargo en enero de 2029.

Con información de AP y AFP