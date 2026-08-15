Después de Miami y Orlando, otra ciudad de Florida tendrá viajes sin conductor este otoño: el anuncio de DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció esta semana que Tampa dispondrá pronto de vehículos autónomos sin conductor, luego de la llegada del servicio a Miami y Orlando. Además, destacó el comienzo de las pruebas de taxis aéreos, denominados Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés), que busca ofrecer una alternativa y aliviar la congestión en el tránsito local.

La ciudad de Florida que tendrá viajes sin conductor este otoño

Como parte de la modernización de los servicios de transporte que experimentó Estados Unidos durante la última década, Waymo implementó en Miami y Orlando este año los viajes sin conductor mediante el despliegue de vehículos autónomos. Ahora, Tampa podrá aprovechar el avance de la tecnología en los próximos meses con el servicio que pondrá a disposición la empresa, según informó DeSantis en un comunicado publicado el lunes 10 de agosto.

El anuncio de DeSantis sobre la implementación de viajes sin conductor y taxis aéreos en Florida @flgovrondesantis

En la ciudad floridana ya se completó el mapeo, comenzaron las pruebas con solo pasajeros y se realizaron capacitaciones prácticas de seguridad con personal de emergencia local, de acuerdo con el gobernador. Con este proceso, se espera que el servicio comercial se lance este otoño.

DeSantis destacó el rol del estado como impulsor de la tecnología. “Para finales de este año, Florida estará probando activamente aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), mientras que SunTrax Air Ground está probando y apoyando activamente el despliegue de vehículos autónomos y conectados”, destacó.

Luego, agregó: “También me enorgullece anunciar que el FDOT se ha asociado con Embry Riddle y Polk State para ayudar a los estudiantes de Florida a prepararse para interesantes oportunidades profesionales en la próxima generación del transporte”.

Cómo es el avance de los viajes sin conductor en Florida

Los viajes terrestres sin una persona que maneje el vehículo ya son una realidad operativa y están en proceso de expansión. De acuerdo con la oficina del gobernador, los residentes y visitantes de Miami y Orlando ya pueden usar Waymo para traslados totalmente autónomos. Asimismo, la compañía expandió sus operaciones en el estado para incluir la conducción autónoma en autopistas en todo el sur.

Las autoridades explicaron que SunTrax Air Ground actualmente está “probando activamente y brindando soporte” para el despliegue de vehículos autónomos y conectados en el sistema de transporte de Florida.

“La compañía ofrece a las empresas un entorno de prueba controlado y realista, que incluye la única pista de pruebas autónomas de alta velocidad en el sureste de Estados Unidos, junto con condiciones climáticas simuladas, entornos urbanos, cruces peatonales, pendientes y otros escenarios que permiten probar tecnologías emergentes antes de su implementación a mayor escala”, explicaron en el comunicado.

Por último, el gobernador detalló que el Departamento de Transporte estatal (FDOT, por sus siglas en inglés) se asoció con la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle y el Polk State College para “desarrollar oportunidades de capacitación y certificación” para la próxima generación de pilotos, técnicos de mantenimiento, ingenieros y otros profesionales del transporte.

“Estas alianzas ayudarán a garantizar que Florida cuente con el personal calificado necesario para probar, mantener y operar tecnología de transporte avanzada a medida que la industria continúa creciendo”, explicó.

Taxis aéreos en Florida: el otro anuncio de DeSantis

Al margen de los vehículos autónomos, el gobernador anunció la expansión de SunTrax para el desarrollo seguro e innovador de la tecnología de AAM, o “autos voladores”.

Esta modalidad, según el gobierno, ofrecerá una nueva opción de transporte a las comunidades de Florida que “aliviará la congestión y restablecerá los servicios aéreos regionales en el estado”. Con este recurso, Florida espera albergar una serie de vuelos de prueba de AAM para finales de año.

El gobernador Ron DeSantis aprobó una medida que facilitará la llegada de taxis aéreos a Florida Fotomontaje generado con IA

Las instalaciones proporcionan a las empresas un entorno controlado para probar aeronaves y tecnología de comunicaciones en condiciones reales. Al mismo tiempo, hangares adicionales para inquilinos brindarán oportunidades para la investigación, la fabricación ligera y el ensamblaje final.

“SunTrax y el plan estratégico de Florida para llevar las autopistas al cielo son ejemplos claros de por qué Florida sigue siendo un líder mundial en transporte”, expresó el Secretario del FDOT, Jared W. Perdue.