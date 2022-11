Es mexicana, mostró cómo se viaja a Qatar en clase económica y sorprendió por todo lo que grabó

escuchar

Mafer Sh es mexicana y se describe a sí misma como futbolera y amante de los animales. Hace unos días se subió a un avión desde Chicago con destino a Doha y documentó toda su experiencia: desde el kit que encontró en su asiento y hasta el baño, compartió cada rincón para que los usuarios pudieran ser parte del viaje. De acuerdo con su testimonio, abordar para el Mundial de Qatar 2022 tiene detalles que no se ven en otros vuelos.

La titkoker compró su boleto con Qatar Airways en clase económica y viajó en compañía de otra persona. Toda su experiencia la publica en su cuenta de TikTok, @mafshof, en donde tiene más de 229.000 seguidores.

Ya en el avión, el primer acercamiento que dio fue hacia los asientos. Mafer los describió como cómodos y pequeños, pero con un tamaño arriba del promedio. Ahí se encontró con todo lo necesario para el largo periodo que se avecinaba. Su kit incluía un antifaz, calcetas, cepillo de dientes, tapones para los oídos, audífonos, almohada y una cobija. Además, todos los productos tenían el logo de este mundial, por lo que serían diferentes a los de vuelos con otros destinos.

Cómo es la comida rumbo a Qatar 2022

Al parecer, iba a requerir todo esto para completar la ruta total, que le llevó un tiempo de 13 horas con 20 minutos a bordo, según especificó en los comentarios. Un detalle que llamó la atención de los espectadores fue la comida. Cuando las azafatas sirven los alimentos en los vuelos nacionales, no siempre se espera mucho, sobre todo si se viaja en clase económica, esto porque hay aerolíneas que no incluyen ningún bocadillo. No obstante, para las distancias más largas la realidad es muy distinta e incluye diferentes tiempos.

Mafer detalló que cuando se cumplió la primera hora le llevaron un aperitivo que consistía en una bolsa de pretzels y un jugo de manzana. Luego, tras las primeras tres horas les dieron algo más pesado; ella optó por un beef con arroz y su acompañante, por macarrones con queso. Incluso había postre adornando su bandeja con chocolate y una ensalada.

A las 7 horas, los asistentes de vuelo sirvieron un producto algo inusual, pay de sabor pizza. “También estaba muy bueno”, destacó la creadora de contenido sobre su sabor. Posteriormente, dos horas previas al aterrizaje tomaron el desayuno. En su caso, pollo con puré de papa, acompañado de fruta y yogur.

Otro de los aspectos que la tiktoker compartió en su clip fue el video de seguridad en el que les explicaron todas las precauciones que debían seguir. Desde su perspectiva, la narración la hizo sentirse como si fuese un jugador de fútbol.

A pesar de que el vuelo era en clase económica, también había opciones de entretenimiento, dado que la pantalla tenía su propio control y un catálogo bastante amplio: “Podrás hasta ver bollywood”, agregó la tiktoker.

La sección de comentarios se llenó de opiniones de a quienes no les pareció que mostrara un aspecto adicional en su recorrido del avión, el baño. En una parte del clip, Mafer enfocó cada rincón: “Tenemos aquí como una especie de fragancia, jabón de baño, espejo. La verdad es que está normal, chiquito”, siguió.

Este punto fue criticado por algunos usuarios que destacaron que mientras ella se tomaba el tiempo para decir cómo era la habitación, pudo haber un pasajero desesperado por ingresar.

La comida de Qatar Airways tenía un “faltante”

Entre las reacciones también sobresalieron las personas que notaron un faltante en la comida de la mexicana. Normalmente, en los vuelos internacionales hay variedades según la aerolínea y también el país de destino. No obstante, la comunidad virtual aseguró que en esta ocasión debieron servirle tortillas con sus alimentos.

Otras personas le preguntaron si toda la comida se incluía en el costo del boleto o por separado. En tanto que unas más se dijeron pendientes de sus recorridos, ya que esperan poder vivir el Mundial Qatar 2022 como afición a través de sus vivencias. A la vez que desean sumergirse en una cultura tan diferente como la que tiene el Medio Oriente.

