Se enamoró de un agente en el aeropuerto de Miami y pidió ayuda en TikTok para encontrarlo

El amor y los sentimientos no conocen fronteras y son parte de cualquier cultura en el globo terráqueo. Sin embargo, en ocasiones, hay algunos que pueden ser inexplicables, tan súbitos como desconcertantes como cuando se queda flechado por alguien a primera vista. Una joven llamada Samantha Gamez lo vivió. Estaba punto de tomar su vuelo cuando le ocurrió algo inesperado que la motivó a tomar su cuenta de TikTok y lanzar un mensaje para que la comunidad virtual la ayudara a encontrar al agente que robó su corazón en el Aeropuerto Internacional de Miami. “Estoy en la fila de TSA y hay un agente que está mirándome”, empezó.

Samantha detalló que él se cambió a su fila y le dijo con picarda: “¿Estás aquí en Florida?”. “Él estaba como: ‘¿Vives en Florida?’ Y yo estaba como: ‘No, vivo en Los Ángeles’”, siguió y reconoció que se arrepintió de no haber continuado la conversación. Entonces, la joven pidió la ayuda de los usuarios y dio una descripción muy general, en la que aseguraba que su amor platónico tenía ojos verdes y una piel bronceada.

Esa breve grabación tuvo un alto impacto, porque su video sumó miles de reproducciones y se viralizó en la red social. En los comentarios, algunas personas solicitaban más detalles, en tanto que otras le pidieron que actualizara la historia si tenía un buen desenlace y así fue. Posteriormente, Samantha compartió cómo logró encontrar a su amor fugaz del aeropuerto.

Joven cuenta cómo quedó flechada de un agente en Miami

“Lo encontramos. Ni siquiera diré que lo encontré, porque todos ustedes lo encontraron”, manifestó. La joven contó que no daba crédito al impacto que tuvo su grabación y menos a cómo se desarrollaría su caso. De acuerdo con su relato, la incluyeron en el chat de TSA en Miami (al menos de alguna forma) y logró encontrar al agente que buscaba, pero este eligió permanecer en el anonimato.

En una segunda grabación, lejos de causar emoción en la comunidad virtual, abrió las sospechas. Las personas aseguraron que si él no quería que lo identificaran, entonces había una razón, y que seguramente “era casado”. Asimismo, hubo tras reacciones en el mismo tono: “Chica, corre”, “Anónimo es una bandera roja”. “Anónimo o casado. Llamen a la policía federal”.

Ante las alarmas, Samantha decidió contestar a una reacción en específico, que decía que el hombre en cuestión solo había preferido que su identidad no estuviera por todo TikTok. “Estamos hablando. Él está en Miami, así que no es tan simple encontrarnos ahora”, escribió.

Tiktoker cuenta qué pasó tras el flechazo con el agente en el aeropuerto de Miami

Un encuentro con su amor del aeropuerto de Miami

Sobre la forma en la que se logró concretar la unión, la tiktoker aseguró que otros dos agentes la ayudaron. El primero de ellos le dijo que enviaría su video en el chat de TSA para Miami solo para ver quien respondía. En tanto que el segundo no estaba disponible en ese momento, pero confirmaría al día siguiente con los demás compañeros: “Básicamente, esta mañana uno de ellos me mandó el enlace a su Instagram y me dijo: ‘Es él’ y es todo”, cerró.

En un tercer video, las preguntas tampoco fueron la excepción, por lo que Samantha se apresuró a dar todas las explicaciones y aseguró que se habían contactado. Asimismo, los más curiosos pidieron más detalles del encuentro e incluso rogaron por una foto de respaldo.

LA NACION