Se hizo un tratamiento de belleza pero el resultado en sus cejas la devastó

“Creo que algo salió mal”, fue la reacción que tuvo una influencer luego de darse cuenta de que el tratamiento de belleza que se había hecho en la cara no terminó conforme lo planeado. Se puso bótox en la frente, pero su cuerpo tuvo una reacción que le provocó que una de sus cejas se moviera de lugar. El resultado la devastó, dijo, aunque también intentó ver el lado positivo y reírse de la situación.

A través de su cuenta de TikTok @quensadillareturns, la creadora contenido con 1,5 millones de seguidores quiso desahogarse y contarle su caso a sus seguidores. Les dijo que la aplicación de dicha sustancia había salido mal y que ahora tendría su rostro alterado por varios meses. Desde que hizo el tratamiento, uno de los extremos de su ceja se elevaba de manera extraña cuando hacía una expresión de sorpresa.

En el video inicial, Quenlin Blackwell hace un gesto como de levantamiento de ceja, para mostrarle a la comunidad virtual su tratamiento fallido. Entre risas incluso bromea con que esa parte de su cuerpo ahora luce como el logo de una famosa marca deportiva. “Me puse bótox en la frente y creo que pasó algo (...)”, grita frente a la cámara.

Una mujer se realizó un tratamiento de belleza y el resultado no le agradó

La tiktoker hizo una serie de videos de seguimiento y en todos acumuló millones de reproducciones. A la gente le pareció divertida su experiencia, aunque también hubo quienes la consideraron trágica y le expresaron su opinión en los comentarios, así como sugerencias de cómo solucionar la problemática. Por otro lado estuvieron los usuarios que, al igual que ella, se unieron a las bromas: “Parecen raíz cuadrada”; “Pide un reembolso”; “Es por eso que yo no me haré cirugías o inyecciones innecesarias para alterar mi cara o cuerpo”; “Eres tan bonita, no necesitas hacer ningún procedimiento”; “Mi peor pesadilla, debes advertirnos quién es este doctor para que nunca ir ahí”.

Una persona le dijo que sería buena idea “disolver” el bótox para que sus cejas volvieran a la normalidad, pero Blackwell aseguró que eso no era posible: “No se puede simplemente disolver como los rellenos, voy a tener que estar así por un tiempo”.

Otras modificaciones en las cejas

Quenlin no ha sido la única a la que un procedimiento en la frente le modificó totalmente la cara sin que ese fuese el objetivo. La usuaria @hiraliciouss compartió en TikTok que se hizo un cambio de look con la finalidad de que su semblante se viera diferente. Se depiló las cejas y se puso relleno en los labios para lucir más estilizada, pero terminó pareciéndose a la duquesa Meghan Markle.

En las imágenes se observa el antes y el después de su procedimiento: en la primera instantánea sus cejas están todavía pobladas y sus labios menos hinchados, pero en la segunda tiene las cejas sin punta y sus labios poseen un poco más de volumen. Fueron los propios usuarios de la red social los que le vieron parecido con la esposa del príncipe Harry.

Así luce la joven que logró parecerse a Meghan Markle con una depilación de cejas

