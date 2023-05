Viajó al funeral de su padre y murió en un incendio antes de la ceremonia

escuchar

La semana pasada, una mujer se trasladó a Long Island, Nueva York, para asistir al funeral de su padre, pero su viaje terminó en otra tragedia familiar, ya que se registró un incendio en la casa de su madre, donde ella y su perra se hospedaban. En un principio, la mujer logró salir de la vivienda en llamas. No obstante, decidió entrar nuevamente para rescatar a su mascota y eso le costó la vida.

Kashmira Patel, de 60 años, se dio cuenta de que había fuego en la casa aproximadamente a las tres de la madrugada del martes. Lo primero que hizo fue ir por su madre y llevarla al exterior. Ambas llegaron sanas y salvas al patio, al igual que el resto de los familiares que dormían en el lugar. Sin embargo, Patel descubrió que su mascota no había corrido detrás de ella y que seguía dentro, en medio del fuego, por lo que entró en su rescate.

En cuestión de minutos, el fuego consumió la totalidad de la vivienda

La mujer no logró salir de las llamas. Los bomberos intentaron salvarla una vez que controlaron en siniestro, pero la víctima ya había muerto debido a las quemaduras, al igual que su mascota. Khush Patel, sobrina de Kasmira, lamentó la muerte de su tía y dijo a NBC que era “una gran madre y un familiar amoroso en general”. Explicó que era muy cercana a sus padres, por esa razón decidió salvar primero a su progenitora y luego preocuparse por su perra, a la que “consideraba como una hija”.

Las autoridades aún no logran identificar la causa del incendio, el cual terminó con la propiedad en cuestión de minutos. Según los testimonios de los familiares y vecinos, la escena era tan impactante que parecía “una película”, ya que el fuego rodeó por completo la vivienda de dos pisos. “Las llamas estaban muy arriba. Fue horrible”, declaró Judy Landow, vecina de los Patel, a CBS.

La mujer viajó para el funeral de su padre a Long Island, pero un incendio en la casa de su madre terminó con su vida Twitter/@LIFireBuff

Los seis familiares que sobrevivieron fueron trasladados al Centro Médico de la Nassau University y al Hospital Judío de Long Island, todos fueron tratados por inhalación de humo, ninguno presentó repercusiones graves en su salud. Una vez que fueron dados de alta, comenzaron a organizar el funeral de Kashmira. NBC detalló que se inició una colecta en GoFundMe para apoyar a los Patel con los gastos de las exequias, así como para intentar recuperar su patrimonio perdido.

Rechazan la respuesta de los cuerpos de emergencia

Los familiares de la víctima criticaron la respuesta que hubo por parte de los bomberos. Según su relato, no comenzaron de inmediato con las acciones de rescate, sino que se tardaron varios minutos en lanzar agua a las llamas. “Les pregunté ‘¿por qué no usaron el agua?’, y les señalé que mi hermana estaba allí, pero solo me dijeron que no podían entrar”, recordó Tarun Patel, hermano de la víctima, a NBC.

Como respuesta, el jefe de bomberos del condado de Nassau indicó que el retraso se debió a que el “fuego ya estaba en marcha” cuando los socorristas llegaron. Asimismo, aseguró que era riesgoso que entraran debido a la intensidad de las llamas y a un suministro de energía que había en la vivienda. “Se vieron obstaculizados por una línea eléctrica que se cayó, no podían cruzar, esto bloqueaba la puerta principal”, refirió.

