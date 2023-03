Se instalaron en familia en un increíble spot, pero los mataron en redes por un motivo: “Groseros”

escuchar

Las vacaciones suelen ser una oportunidad para salir con la familia a explorar la naturaleza y alejarse de la rutina diaria. No obstante, no están libres de momentos de tensión. Recientemente, una familia en Australia “arruinó” una de las vistas más espectaculares al invadir un espacio público y preferido de muchos para tomar fotografías. Después de que el caso fuera compartido en redes sociales, los responsables recibieron una ola de críticas.

Todo comenzó cuando un usuario en Reddit publicó una postal que había sacado durante su visita al Parque Nacional Wilsons Promontory, ubicado a unas tres horas de la ciudad Melbourne, al sur del país. “Esta familia ocupa toda una plataforma de turismo para que nadie más pueda tomar fotos”, criticó.

En la instantánea aparecía un grupo de personas que había instalado sus sillas para disfrutar del mirador. Con el azul profundo del agua en el horizonte, algunas ya disfrutaban de su comodidad.

Un visitante evidenció a la familia por acaparar toda el área turística

El usuario de la red acusó que este era un espacio muy visitado por los turistas locales y extranjeros, sobre todo en temporadas altas como el verano. En esa línea, el gobierno de Australia también tiene algunas advertencias en su sitio oficial: “Puede ser un desafío estacionar y moverse con seguridad por sitios populares de la zona, ya que los peatones y automóviles a menudo comparten los caminos”.

En un intento por empezar un debate en el portal, el usuario que expuso la situación concluyó: “Muchas personas se perdieron excelentes fotos y vistas porque estas personas lo querían para ellos solos”. En respuesta, algunos ofrecieron sus propias interpretaciones y lecturas de la imagen.

Aunque algunos se quejaron directamente de la familia, a quien describieron como “grosera” y “egoísta”, hubo otros que le preguntaron al usuario si se había hecho una denuncia a los guardabosques: “La confrontación no siempre es mala”; “Me pregunto si tal vez no se dieron cuenta de que era una plataforma de observación específica”; “Tengo que simpatizar, todos somos humanos y espero que no haya sido malicioso, quizá solo eran padres tratando de divertirse con sus hijos”, escribieron entre los comentarios.

¿Qué se puede hacer en el Parque Nacional Wilsons Promontory?

El Parque Nacional Wilsons Promontory está ubicado a unas tres horas de la ciudad Melbourne parks.vic.gov.au/

Además de las intensas caminatas, los visitantes pueden disfrutar de varias actividades recreativas en familia, como campings, paseos en cuatrimotos o bicicletas, senderismo o visitar la playa de agua turquesa y arena blanca en Squeaky Beach. Para la temporada alta, las autoridades recomiendan seguir las indicaciones de los guardabosques y encargados del área. Aunque nunca mencionan alguna regla sobre instalarse en áreas concurridas por otros visitantes, los avisos son:

Estar al tanto del horario de servicio : abre todos los días, pero el alojamiento debe reservarse con antelación.

: abre todos los días, pero el alojamiento debe reservarse con antelación. Usar de manera adecuada las instalaciones: existen varias zonas con mesas de pícnic y asadores de gas gratuitos.

existen varias zonas con mesas de pícnic y asadores de gas gratuitos. Seguir los permisos : algunas actividades de senderismo y camping requieren de permiso especial, por eso será necesario estar al tanto de cuáles son.

: algunas actividades de senderismo y camping requieren de permiso especial, por eso será necesario estar al tanto de cuáles son. Respetar la naturaleza: no se debe alimentar a los animales ni maltratar las plantas, ya que son protegidos por la ley.

LA NACION