Se mudó a EE.UU. y cuando la echaron del trabajo encontró un nicho para emprender: “Es una desventaja ser inmigrante”

Dicen que cada escalón de la vida nos lleva hacia el lugar donde debemos estar, por más dispares o incongruentes que cada uno de esos pasos resulten entre sí. Algo de eso fue lo que le sucedió a Mily Ajo, una cubana que dejó su tierra natal y logró convertirse en una de las empresarias más reconocidas del mundo de la estética en Estados Unidos.

Aunque en Cuba Ajo era una flautista y cantante de conciertos, el arduo recorrido que hizo hasta vivir en EE.UU. la hizo chocar de frente contra un sinfín de oportunidades. Posibilidades que, en ese entonces, parecían sólo modos de pasar el momento, pero que luego la terminaron dotando de las herramientas con las que se convirtió en un verdadero caso de éxito.

“Mi proceso de migración desde Cuba a Estados Unidos no fue fácil. Mi esposo, que en aquel momento era mi novio, ya vivía aquí en Estados Unidos. Fue a Cuba, se casó conmigo e intentó traerme por reclamación”, cuenta Mily en diálogo con LA NACION.

A pesar del vínculo legal, su llegada al país norteamericano no fue inmediata. Tuvo que vivir durante algunos meses en Colombia para poder emigrar desde un tercer país. “En los seis meses que pasé viviendo en Colombia fue que me enamoré de la estética. Allí me formé y conocí acerca de faciales y depilaciones, que fue por donde yo comencé”, recuerda.

Aquellos primeros cursos que surgieron en ese “entretiempo” de su proceso fueron los que años después le permitieron fundar Dermabless, una empresa de estética -que también es academia y boutique- que convirtió a Mily en Forbes Celebrity Beauty Artist 2022. “En Dermables contamos con veinte especialistas. Es un gran logro teniendo en cuenta que comenzamos hace apenas ocho años y con una tarjeta de 2000 dólares de crédito”, sostiene.

El camino hacia el éxito

Cuando Mily finalmente logró instalarse en EE.UU., tardó apenas cuatro días en conseguir trabajo en un salón de belleza. Y aunque reconoce que le costó que las personas la conocieran y confiaran en ella, su clientela comenzó a crecer de una manera tan exponencial que el dueño de ese salón la echó porque ya no podía justificar el volumen de facturación.

“Para ese entonces, yo ya me había capacitado en Nueva York y a mis servicios de uñas le había sumado dermaplaning y láser clínico médico. Además, se me ocurrió mostrar lo que hacía mediante Facebook Live y la gente comenzó a interesarse mucho más por el tipo de tratamientos que hacía”, recuerda sobre ese tiempo.

Otra vez, obligada por unas circunstancias que no eran precisamente las elegidas por ella, Mily tuvo que dejar su trabajo seguro e iniciar un negocio propio. “Uno de mis videos de Facebook fue replicado por Telemundo y me hicieron una entrevista en mi local. Eso me ayudó muchísimo a llegar a más clientes y también a personas que querían unirse a mi proyecto. En menos de un año, tuve que abrir un local más grande y mudar el negocio”, cuenta.

Mily cuenta que sus principales clientes son latinos y que se acercaron a ella gracias a las redes sociales. “Recuerdo los inicios del negocio como algo traumático para mí, porque no era lo que yo había planificado. En el mismo local que hacíamos spa, en las noches dábamos cursos “, sostiene. En 2018, el emprendimiento que había aparecido en la vida de Ajo por casualidad se convirtió en una marca registrada con local propio.

Hoy, su negocio tiene tres pilares: Dermabless Spa, Dermabless Academy y Dermabless Boutique. “Yo creo que es un premio al esfuerzo de la continua superación. Tratar de superarte a ti mismo, de que tu trabajo sea cada día más excelente y de poder dar un resultado más acabado”, asegura.

La ruta hacia la excelencia

El reconocimiento internacional llegó para Mily de la mano de su título de Royal Artist. “Me presenté a unos exámenes, donde te examinan los master-mind del mundo de la estética de varias partes del mundo. Son artistas que ya tienen reconocimiento y evalúan específicamente la técnica de microblading, que es la técnica que diseña la forma de las cejas pelo a pelo”, sostiene.

Y agrega: “Si todos los master aprueban que tu trabajo es perfecto, técnicamente te otorgan el título de Royal Artist. Y eso es lo que me ocurrió a mí”.

Haber conseguido el título de Royal Artist fue otro hito en la carrera de Ajo, ya que la ayudó a obtener mayor reconocimiento en el rubro. “Eso me ha llevado a trabajar con varias celebridades del mundo de la belleza. Muchas nos han elegido a mí y a mi equipo para hacerle sus cejas, sus pestañas, sus rostros”, cuenta.

Aunque hoy Mily administra una comunidad virtual de casi medio millón de seguidores en Instagram, no olvida sus inicios en los lives de Facebook, incluso antes de que Instagram existiera. “Creo que el éxito ha sido un trabajo diario y que mucho tuvo que ver con mostrar los procesos”, asegura.

Obstáculos de carrera

Encontrar la forma de llegar a Estados Unidos y hacerse de las herramientas necesarias para montar un negocio propio no fueron los únicos obstáculos con los que Mily tuvo que lidiar. “Los latinos no solemos contar con una formación empresarial. Nos toca comenzar a darnos muchos golpes, aprender a trabajar con empleados, conocer las leyes y los modelos de negocios”, explica.

Por ello, nunca le resultó extraño que las tres preguntas más frecuentes entre sus primeras clientas fueran: “¿Qué edad tienes?” ,”¿Eres la dueña del negocio?” y “¿Qué tiempo llevas en los Estados Unidos”.

“Creo que es una desventaja cuando los demás saben que llevás poco tiempo en el país o que sos inmigrante o que no tuviste una formación desde chica. Sin embargo, también creo que, como inmigrantes, son tantos los momentos y circunstancias por las que se pasan, que ya no importa tanto seguir pasando tropiezos, y por eso jamás te rindes fácil”, concluye.

