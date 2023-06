Es millonario y sugiere cómo hacer miles de dólares en un mes con inteligencia artificial y menos de US$100

escuchar

Matt Higgins no es un empresario más. Se trata de un hombre artífice de su propio éxito, que creció en la pobreza en Queens, Nueva York, y abandonó la escuela cuando apenas tenía 16 años. Sin embargo, eso no lo hizo desistir en su deseo de progresar. Más de tres décadas después, hoy es conocido como un hombre de negocios, escritor, cofundador y director de varias empresas estadounidenses.

“Tenía pequeños trabajos como vender flores en las esquinas de las calles durante el día y luego asistía a la universidad por la noche”, expresó el empresario en un artículo que escribió recientemente en CNBC Make It.

Matt Higgins formó parte del programa de televisión Shark Tank como inversor privado

A través de RSE Venture, su firma de capital privado, Higgins invierte en deportes, entretenimiento, medios, marketing, tecnología, comida y estilo de vida. Por si fuera poco, este hombre también formó parte de Shark Tank como inversor privado.

Este estadounidense comenzó su carrera como el secretario de prensa más joven en la historia de la ciudad de Nueva York, donde ayudó a gestionar la respuesta de la prensa mundial durante el 11 de septiembre de 2001. Asimismo, este año lanzó Burn the Boats: Toss Plan B Overboard and Unleash Your Full Potential (Quema los barcos: tira el plan B por la borda y libera todo tu potencial).

Burn the Boats: Toss Plan B Overboard and Unleash Your Full Potential, del empresario Matt Higgins Amazon

“Si tuviera que comenzar hoy con solo 100 dólares en mi bolsillo, así es como usaría la inteligencia artificial para generar miles de dólares al mes en ingresos”, manifestó y a continuación ofreció en detalle algunos tips para comenzar un negocio con el pie derecho.

Identificar una tendencia de rápido movimiento

En una época donde existen una gran variedad de opciones para todo, reconocer un nicho se hace imprescindible. Con el objetivo de conseguir seguidores apasionados, y sobre todo fieles, es importante ser convincente para conseguir que las personas paguen por aprender cosas nuevas.

Lo que más recomienda este joven es apuntar primero a las cosas que ya se conocen y mejor se saben hacer, para luego ir profundizando en otros temas.

Una inteligencia artificial como ChatGPT se puede encargar de la estrategia de ventas y la publicidad Leon Neal - Getty Images Europe

Convertirse en un experto en 24 horas

Tomarse un día para explorar y estudiar con calma y sin distracciones cuáles son las últimas herramientas de inteligencia artificial que ahorran tiempo y dinero para funciones comerciales es una manera de ir un paso adelante. Luego de pasear por las redes sociales y YouTube, se debe volcar todo lo aprendido en un documento o en un video.

La imagen, clave en cualquier oferta

Proponer un título claro para el curso que se desea vender es muy importante. Se trata de la primera aproximación que un posible cliente tendrá del producto. A esto lo acompaña el diseño de un logotipo que sea distintivo y la creación de un sitio web para ofrecer dicho programa. Gracias al avance de la tecnología, existe software para desarrollar estos tres ítems.

El marketing y las ventas a cargo de la inteligencia artificial

En este punto, Higgins propone que una inteligencia artificial como ChatGPT se encargue de la estrategia de ventas y de la publicidad. “Todo lo que necesitas hacer es estudiar las mejores indicaciones para aprovechar al máximo este recurso”, sostiene.

LA NACION