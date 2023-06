Tiene 28 años y paga 62 dólares por mes para vivir en un contenedor de basura que transformó

escuchar

Un hombre británico que se negaba a pagar miles de dólares en un alquiler decidió comprar un contenedor de basura y renovarlo para convertirlo en su hogar. Para lograr su objetivo, instaló la estructura en un terreno que le regalaron y solo tuvo que invertir en adecuarla con lo necesario para vivir. Ahora, a sus 28 años, paga solo U$62 al mes por la base para colocar su pequeña vivienda y obtiene los servicios básicos de forma gratuita a través de sus vecinos.

En octubre del año pasado, Harrison Marshall regresó a Londres después de haber trabajado por casi un año en el extranjero. Lo que más se le dificultó de volver a adaptarse a su ciudad fue encontrar un departamento de bajo costo, ya que su sueldo como diseñador arquitectónico independiente no era muy alto. “El costo promedio de un apartamento de una habitación en Southwark, un distrito en el sur de Londres, es de alrededor de US$1850 al mes”, detalló para CNBC.

El contenedor fue apodado Skip House @theskiphouse/Instagram

El hombre no quería tener que mudarse a las afueras de la metrópoli, donde seguramente los alquileres eran más baratos, así que optó por comprar un contenedor para vivir dentro de él. Su hazaña se le facilitó cuando una organización benéfica de arte le “concedió” un terreno vacío. Si bien no era el lugar más estético porque estaba cubierto de hierba, lo adecuó a sus necesidades.

El contenedor fue trasladado hasta el terreno en el que el hombre vive @theskiphouse/Instagram

El proceso de construcción inició en diciembre de 2022 y duró tres semanas. Para concretarlo, Marshall tuvo que invertir US$5000, todos sus ahorros( US$4620) en suministros y US$380 en mobiliario interior. “Había trabajado en proyectos similares en el pasado como arquitecto, así que tenía todas las herramientas y el conocimiento que necesitaba. La mayoría de los días, mis amigos venían y me ayudaban”, contó al mismo medio citado.

Actualmente, alquila la base del contenedor a una empresa de gestión de residuos por solo US$62, aunque hasta abril todavía no le habían cobrado ninguna mensualidad. Para los servicios básicos se las ha ingeniado, por ejemplo, el suministro del agua depende de una manguera conectada a la propiedad de un vecino: “Mi factura de electricidad es tan pequeña que está incluida en el patrocinio de mi tierra... Para Wi-Fi, uso un dongle conectado a datos móviles para ver Netflix y recibir llamadas de Zoom en mi computadora portátil. Esto cuesta US$20 al mes”.

Cómo es por dentro el contenedor

No es una vivienda muy espaciosa, pero según Marshall tiene todo lo necesario: “Tuve que aprovechar al máximo el volumen para que el espacio fuera habitable”. Por dentro hay una cama elevada, así como una pequeña cocina con heladera portátil, lavaplatos y una placa de inducción: “Siempre he llevado un estilo de vida minimalista y he viajado mucho por trabajo, por lo que el espacio de almacenamiento limitado funciona para mí. No tuve que regalar ningún artículo”, afirmó.

Así es el contenedor por dentro @theskiphouse/Instagram

Respecto al sanitario, tiene un baño portátil afuera y para asearse emplea la ducha del trabajo o la del gimnasio, mientras que su ropa la lava en una lavandería. Desde la consideración de Marshall, ha logrado adaptarse bastante bien y vive cómodo, lo único con lo que lidia hasta ahora es la atención que genera su contenedor en medio de un terreno vacío.

“Mi mayor desafío ha sido adaptarme a toda la atención. Mucha gente pasa porque me ha visto en las noticias. Esta ha sido una experiencia única y estoy agradecido de que haya sido patrocinada, pero no recomiendo replicarlo. Espero poder mudarme pronto, pero no lo cambiaré por nada de ahorros y una habitación pequeña y húmeda. Es extrañamente cómodo”, concluyó.

LA NACION