Se normalizan los vuelos en Estados Unidos y Trump culpa a Biden por la paralización

NUEVA YORK (AFP).- Las autoridades estadounidenses prevén que el tráfico aéreo en el país vuelva a la normalidad este domingo, después de que la paralización de las operaciones a nivel nacional dejara a cientos de miles de pasajeros varados y alterara los viajes en todo el mundo.

El gobierno de Donald Trump descartó un ciberataque y atribuyó la paralización del viernes —que obligó a suspender todos los despegues comerciales en el país durante varias horas— a una falla técnica durante los trabajos de sustitución de antiguas líneas de cobre por fibra óptica. El director de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), Bryan Bedford, dijo que el viernes se cancelaron 12.000 vuelos, mientras que el sitio web de seguimiento FlightAware registró más de 6600 cancelaciones el sábado.

Para la mañana de este domingo, FlightAware había contabilizado más de 1200 vuelos cancelados. En una conferencia de prensa en Washington, Bedford pronosticó que los horarios de vuelo se recuperarán por completo durante “el cierre de la jornada del domingo”, una vez que las aerolíneas puedan reorganizar sus tripulaciones y aviones.

Los pasajeros se vieron sorprendidos por el paro en medio de los distintos aeropuertos ZINA DESMAZES - AFP

Durante la interrupción del tráfico aéreo, las imágenes de los aeropuertos mostraban puertas de embarque abarrotadas, aviones esperando en las pistas y pasajeros en las terminales, desesperados por obtener información sobre cuándo iban a salir.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la orden de suspender los despegues durante cuatro horas el viernes se emitió después de que los trabajos para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaron “problemas” en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

Duffy, que lleva tiempo denunciando el mal estado de las instalaciones del control aéreo estadounidense, señaló directamente a la empresa encargada de realizar estos trabajos. “Vamos a exigir responsabilidades”, prometió, después de que su propia rueda de prensa comenzara con retraso debido a un problema técnico.

El presidente Trump no se había pronunciado sobre lo sucedido hasta este domingo por la mañana, cuando responsabilizó al gobierno de su predecesor, Joe Biden, por la paralización de los vuelos a nivel nacional que interrumpió los viajes tanto internos como internacionales. El mandatario republicano calificó la gestión de la aviación por parte de la administración del demócrata Biden como “un desastre”. “Todo lo que tocaron terminó mal”, escribió el presidente en su cuenta de la red social Truth Social.

“Gastaron grandes sumas de dinero de forma imprudente, dejando un sistema antiguo y averiado aún peor de como estaba cuando empezaron”, señaló. Biden, que gobernó desde 2021 hasta 2025, precedió a Trump, pero también lo sucedió tras el primer mandato del republicano, de 2017 a 2021.

El posteo de Trump Truth Social

Caos aéreo

La paralización de todos los despegues se trata de un acontecimiento extremadamente fuera de lo común. Una medida similar, aunque de menor alcance, se adoptó en 2023 debido a un fallo informático y, antes de eso, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En esta oportunidad, la suspensión nacional se levantó cerca de las 20.15 del viernes, cuando los responsables de la FAA reabrieron el espacio aéreo “tras restaurar la plena funcionalidad” del control del tráfico aéreo, según detalló el secretario Duffy.

El incidente se produjo, además, un día después de que la Casa Blanca pidiera a los legisladores que aprobaran una partida adicional de 30.100 millones de dólares para modernizar el sistema de control del tráfico aéreo. “El presidente pidió 30.000 millones de dólares. Yo quiero 50.000 millones”, declaró Duffy el viernes. “Con un sistema totalmente nuevo y ultramoderno, no tendrán estos fallos”, añadió.

Tras lo sucedido, legisladores estadounidenses reclamaron el sábado que se investiguen las causas de la enorme interrupción y si el país está suficientemente protegido frente a un posible ciberataque.