Caos aéreo en EE.UU.: revelan la falla que derivó en la paralización de los vuelos en todo el país

WASHINGTON.- Mientras las aerolíneas que operan en los aeropuertos de Estados Unidos aún intentan recuperarse de la mayor paralización aérea a nivel nacional en 25 años, con una parada en tierra de más de cuatro horas que el viernes último generó dejó varados a miles de pasajeros, las autoridades apuntaron que la falla que obligó la suspensión de los despegues se produjo durante un trabajo de rutina para actualizar una antigua línea de comunicaciones de cobre a fibra óptica en una instalación “remota” de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

“Este tipo de labores se han llevado a cabo en Estados Unidos durante décadas. Por la tanto, estamos tratando de determinar si hubo incompetencia. Es decir, ¿se trató de un error humano?”, expresó en una conferencia de prensa esta mañana el secretario de Transporte norteamericano, Sean Duffy, que agregó que un contratista, L3Harris, podría haber instalado “un enrutador defectuoso” o, sencillamente, “no haber realizado un buen trabajo”.

Transportation Secretary Sean Duffy says Friday’s nationwide ground stop stemmed from routine maintenance by FAA contractor L3Harris to upgrade copper telecommunications wire to fiber.



“What we’re working to determine was whether we had incompetence, meaning was it user error or… pic.twitter.com/TQepbYxCSE — CBS News (@CBSNews) November 14, 2026

Según las autoridades, esos trabajos para actualizar un cable de comunicaciones provocaron un mal funcionamiento de un enrutador que sobrecargaron partes del sistema que permiten la comunicación de datos con los aviones.

La drástica y sorpresiva medida que tomó la FAA del viernes -la segunda de este tipo en Estados Unidos desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001- afectó a decenas de miles de pasajeros, al detener todos los despegues a nivel nacional.

Cerca de 4600 vuelos fueron cancelados y más de 2300 sufrieron retrasos este sábado, de los 41.000 vuelos programados en Estados Unidos -entre partidas y arribos- durante esta jornada. Se espera que resolver por completo el caos provocado por la suspensión de las operaciones se prolongue de mínima hasta el domingo por la noche.

Pasajeros en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington Tom Brenner - FR117851 AP

“Las operaciones están volviendo poco a poco a la normalidad”, señaló Duffy. “Seguirán produciéndose algunos retrasos y cancelaciones a medida que las aerolíneas reprogramen sus vuelos y redistribuyan las aeronaves y las tripulaciones hacia donde más se necesitan”, añadió.

El operativo

El fallo obligó a las aerolíneas a intentar reorganizar sus itinerarios con aeronaves y tripulaciones dispersas y fuera de su ubicación habitual, al tiempo que debían atender a cientos de miles de pasajeros damnificados que quedaron varados en las terminales de todo el país a la espera de noticias de sus vuelos.

Según el administrador de la FAA, Bryan Bedford, quien compareció por la mañana junto a Duffy, el viernes se cancelaron cerca de 9000 vuelos comerciales, además de unos 3000 privados. “Lo peor ya pasó. Pero todavía nos queda una labor de recuperación considerable por realizar con las partes que integran el sector aéreo”, aseguró.

FAA Administrator Bryan Bedford apologized to the thousands of Americans affected by Friday’s nationwide ground stop, emphasizing that the decision to pause all flights was “out of an abundance of caution.”



“Everybody came together to try to mitigate this just as quickly as… pic.twitter.com/RkTMRkV9ow — CBS News (@CBSNews) November 14, 2026

El funcionario afirmó que no hay pruebas de que la interrupción se debiera a problemas relacionados con la inteligencia artificial (IA) o a “alguna acción malintencionada”. Además, explicó que las autoridades, tras detectar inestabilidad en el sistema, ordenaron la paralización de los vuelos “por una cuestión de máxima precaución”.

Duffy detalló que el problema provocó más de 1000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos. “Esto nos causó dificultades en la comunicación con las aeronaves y también provocó interrupciones en la recepción de datos de radar”, dijo.

Aviones parados en tierra en el aeropuerto de LaGuardia, Nueva York. ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Se trató de un sistema de la FAA que no estuvo a la altura de las circunstancias, ya fuera por parte de nuestro contratista o del propio equipo, lo que derivó en las interrupciones del servicio”, afirmó el funcionario, que aprovechó la comparecencia para instar al Congreso norteamericano a aprobar más fondos para realizar mejoras en el sistema.

En ese sentido, Duffy le pidió a los legisladores trabajar con la FAA, el Departamento de Transporte y el presidente Donald Trump. “Podemos pelearnos por muchas cosas, pero no vamos a pelearnos por esto”, dijo.

Transportation Secretary Sean Duffy urged Congress to work with the FAA, DOT and President Trump to pass funding to modernize U.S. air traffic control systems.



“We can fight on a lot of things, but we’re not going to fight on this,” he says. pic.twitter.com/OihCc5rX6p — CBS News (@CBSNews) November 14, 2026

El año pasado, el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para modernizar la infraestructura aeroportuaria y el obsoleto sistema de comunicaciones de la FAA, pero el viernes la Casa Blanca y el Departamento de Transporte pidieron al Capitolio otros 30.100 millones de dólares para que se destinen a ese fin.

La FAA ya ha reemplazado miles de cables de cobre por líneas de fibra óptica y modernizó cientos de sistemas de radio como parte de la renovación que se lanzó el año pasado con los fondos destinados por el Congreso.

“Lo que tenemos es un sistema de control de tráfico aéreo increíblemente antiguo. Durante el último año, el presidente estuvo pidiendo al Congreso que financie por completo la creación de un sistema totalmente nuevo”, recordó Duffy.

El secretario explicó que muchos conmutadores y enrutadores son antiguos y que se utilizan líneas de cobre que datan de la década de 1980. “Es un sistema obsoleto que falló, y lo hizo a nivel general. Se sobrecargó”, dijo. Y al dirigirse a los periodistas, graficó: “Por cierto, ninguna de sus redes funciona con tecnología de los años 80. Ustedes cuentan con redes de fibra óptica de alta velocidad y última generación. Pero la FAA, no”.

La suspensión a nivel nacional ordenada a las 15.54 del viernes (hora de la costa este), y levantada a las 20.15, fue la primera desde el 11 de enero de 2023, cuando la FAA paralizó todos los despegues de vuelos domésticos durante 95 minutos para alertar a los pilotos sobre cuestiones de seguridad.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, en la Casa Blanca. KENT NISHIMURA - AFP

Este sábado, en aeropuertos de todo el país las escenas de repetían, con miles de pasajeros a la espera de finalmente concretar sus viajes programados a medida que las aerolíneas reprograman los vuelos.

La suspensión de los vuelos el viernes también generó fuertes críticas sobre la gestión del gobierno. El congresista Hakeem Jeffries (Nueva York), el demócrata de mayor rango en la Cámara de Representantes, afirmó que la falla constituye “el más reciente de una serie de incidentes inaceptables en el transporte aéreo” bajo la administración Trump. Y añadió que los estadounidenses merecen obtener respuestas oportunas sobre cómo y por qué ocurrió.