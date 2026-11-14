La paralización de vuelos en Estados Unidos expone la creciente crisis de su red de control aéreo

CHICAGO .- Una falla en las comunicaciones que paralizó el viernes las salidas de vuelos en todo Estados Unidos volvió a poner bajo escrutinio la envejecida red de control del tránsito aéreo del país y planteó interrogantes sobre su capacidad para resistir nuevas interrupciones, en momentos en que el gobierno destina miles de millones de dólares a modernizarla.

La paralización de los vuelos en tierra a nivel nacional finalizó alrededor de las 20.15 (hora del este), y algunos vuelos nacionales ya han despegado de los aeropuertos estadounidenses.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que la normalización del tráfico aéreo tras la interrupción de vuelos más larga en 25 años será un proceso lento.

Las causas

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó una paralización nacional de los despegues, que impidió la salida de aviones desde los aeropuertos estadounidenses, tras detectar “un problema de comunicación que afectaba a todos los centros de control de rutas aéreas”, informó el secretario de Transporte, Sean Duffy, en una publicación en X.

Duffy atribuyó posteriormente la interrupción a un problema en la antigua red de la FAA. Según explicó, los conmutadores y enrutadores se sobrecargaron de datos y dejaron de funcionar. Por el momento, no estaba claro qué provocó la sobrecarga de los equipos.

“Nuestro sistema de control de tráfico aéreo opera con equipamiento analógico de hace décadas que simplemente no pueden competir con las demandas del siglo XXI”, dijo Duffy.

Today’s nationwide ground stop happened because our air traffic control system is operating on DECADES-OLD, analog equipment that simply cannot compete with the demands of the 21st century.⁰@FAANews is modernizing this aging infrastructure thanks to a $12.5 billion down… pic.twitter.com/nXUPHkdNdV — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

La FAA levantó la prohibición de despegues después de más de cuatro horas, pero Duffy advirtió que llevaría tiempo recuperar la plena capacidad operativa del sistema de control aéreo.

Según funcionarios de la administración Trump, la nueva tecnología que se está conectando al sistema de control de tráfico aéreo del país ha sobrecargado los equipos obsoletos.

Según las autoridades, esto provocó interrupciones “intermitentes” en las comunicaciones y fallos en el radar, lo que llevó a la suspensión del vuelo durante más de cuatro horas.

Duffy sugirió que podrían producirse más interrupciones. “No pensábamos que tendríamos este tipo de apagón. Pero lo tuvimos”, dijo.

Modernización

La modernización del control del tráfico aéreo comenzó el año pasado después de que el Congreso aprobara una financiación de 12.500 millones de dólares.

La interrupción se produjo el mismo día en que la Casa Blanca y el Departamento de Transporte solicitaron al Congreso otros 30.100 millones de dólares para modernizar los aeropuertos y el sistema de control aéreo, de los cuales 10.100 millones estarían destinados específicamente a actualizar esta última infraestructura.

Según la consultora de análisis aeronáutico Cirium, más de 1,5 millones de pasajeros tenían previsto partir desde aeropuertos estadounidenses en unos 11.000 vuelos después de las 16 (hora del Este; 21 GMT), poco después de que comenzara la paralización.

Aviones en tierra en LaGuardia ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Debilidades

Las debilidades estructurales del sistema están documentadas desde hace años.

En 2024, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) informó que la FAA había clasificado 51 de sus 138 sistemas de control del tránsito aéreo como insostenibles y otros 54 como potencialmente insostenibles. En conjunto, representaban más de tres cuartas partes de los sistemas evaluados.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo a Reuters en septiembre que las más de 300 instalaciones de control aéreo de la agencia funcionaban como silos tecnológicos, con escasa integración entre sí. Algunas todavía dependen de computadoras y sistemas de telecomunicaciones de varias décadas de antigüedad, incapaces de comunicarse de manera fluida.

Parte de los equipos obsoletos requiere repuestos que deben conseguirse en sitios de subastas en internet o fabricarse mediante impresión 3D.

Un incidente ocurrido en septiembre demostró cómo una falla en las comunicaciones puede agravarse cuando también fallan los sistemas de respaldo.

Pasajeros varados en Orlando FINN GOMEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Después de que aparecieran mensajes de error en un circuito de telecomunicaciones que prestaba servicio a una instalación de control aéreo de Filadelfia, un contratista de la FAA pasó a utilizar una línea alternativa de fibra óptica. Sin embargo, una cuadrilla de construcción cortó accidentalmente ese cable en Nueva Jersey, lo que contribuyó a provocar una interrupción generalizada. Ese día, unos 9500 vuelos en Estados Unidos sufrieron demoras o fueron cancelados.

“Cuando falla, simplemente no tenemos la redundancia que tendríamos si contáramos con una arquitectura moderna”, había dicho Bedford en aquella oportunidad.

La paralización del viernes fue la primera suspensión nacional de despegues desde enero de 2023, cuando una falla en el sistema de la FAA encargado de distribuir avisos de seguridad fundamentales para los pilotos obligó a detener las salidas durante menos de dos horas y afectó a más de 10.000 vuelos.

En julio de 2025, el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para modernizar la envejecida infraestructura de control aéreo del país, incluidos los sistemas de telecomunicaciones y radares. El gobierno informó el viernes que ya había reemplazado el 68% de la antigua red de telecomunicaciones de cobre de la FAA por fibra óptica de alta velocidad.

Sin embargo, Bedford advirtió en septiembre que reemplazar los viejos cables de cobre por fibra óptica no sería suficiente para evitar nuevas interrupciones si no se construía una red de telecomunicaciones moderna.

Obstáculos

La renovación enfrenta obstáculos que van más allá de conseguir financiamiento.

En septiembre, la GAO advirtió que la FAA no contaba con una estimación confiable de los costos ni con un cronograma maestro integrado para su programa de modernización del control aéreo.

En cambio, hasta mayo la agencia tenía 11.389 cronogramas de proyectos independientes y sin coordinación entre sí. Esta situación elevaba el riesgo de repetir trabajos en las mismas instalaciones, acumular demoras y superar los presupuestos previstos.

La FAA se propone completar la primera etapa de la modernización para diciembre de 2028. Sin embargo, la GAO advirtió que la planificación deficiente aumenta el riesgo de nuevos retrasos y podría obligar a la agencia a seguir dependiendo durante más tiempo de sistemas obsoletos y propensos a fallas.

Agencias AP y Reuters