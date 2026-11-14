Cuándo es Miss Universo 2026 y la candidata latina favorita para ganar, según la IA

El martes 24 de noviembre se celebra el Miss Universo 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, más conocido como “El Choli”. A pocos días de la gran final, las candidatas latinas figuran entre las favoritas para suceder a Fátima Bosch.

Quién es la candidata favorita para ganar el Miss Universo 2026, según la IA

De acuerdo con el medio especializado Pageant Circle, hasta el 23 de octubre, seis candidatas latinas estaban en el top 15 de la competencia:

María Alejandra López - Colombia

Melissa Núñez - República Dominicana

Luisa Pineda - Honduras

María Vargas - México

Clara Vegas - Venezuela

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Dicho ranking es respetado por ChatGPT, Perplexity, Claude.ai y Copilot, quienes consideran a Vegas y López como las modelos con más oportunidad de conseguir la corona. Así plantean su análisis:

ChatGPT - Clara Vegas (Venezuela)

ChatGPT basa su análisis en las predicciones del “zar de la belleza”, Osmel Sousa y sondeos de opinión. La venezolana Clara Vegas se encuentra quinta en la lista inicial de Pageanthology y se destaca su experiencia como actriz y modelo.

Clara Vegas es hija de Andreína Goetz, quien ganó el Miss Venezuela en 1990 Instagram/@claravegasgoetz

“Vegas tiene un perfil muy atractivo para una competencia internacional. Su desafío es convertir las expectativas que genera Venezuela en una actuación convincente”, destacó la inteligencia artificial.

Copilot- Clara Vegas (Venezuela)

Para Copilot, Clara Vegas sería la candidata latina que podría obtener la corona en Puerto Rico. La inteligencia artificial basó su análisis en la trayectoria de Venezuela en la historia del Miss Universo (con más de siete coronas) y en la presencia escénica de la venezolana.

“La preparación suele incluir entrenamiento intensivo en oratoria, entrevistas, pasarela, manejo de medios e imagen personal”, destaca.

Perplexity - María Alejandra López (Colombia)

Por su parte, Perplexity señala a María Alejandra López como la candidata que podría suceder a Bosch el próximo 24 de noviembre. Según su estudio, su experiencia previa en concursos y seguridad escénica la destaca como una de las modelos más consistentes de esta edición.

María Alejandra López Pérez está entre las candidatas latinas más populares para ganar el certamen Instagram/@malopezp

Claude - Jennifer Barreto (Puerto Rico)

Basado en el análisis de Missosology y Pageanthology, Claude destaca a la miss de Puerto Rico, Jennifer Barreto, como la favorita latina más consistente en los rankings, con Clara Vegas en el segundo puesto.

La inteligencia artificial asegura que Barrero figura en Missosology, Pageanthology, Pageant Circle y en el grupo de seis de Sousa, y además compite como anfitriona.

Quién es Clara Vegas, la modelo que busca la novena corona para Venezuela

Vegas es una actriz y modelo venezolana nacida el 23 de enero de 2002. Es graduada en artes escénicas y proviene de una familia ligada a los certámenes de belleza, ya que su madre, Andreína Goetz, se coronó Miss Venezuela en 1990, según consignó Telemundo.

Representó al estado Miranda en el concurso Miss Venezuela 2025, y se coronó ganadora al superar a la primera finalista, María Evangelista Alayón (representante del estado Amazonas).

Durante la ronda de preguntas del certamen, sostuvo que la mujer venezolana era el motor y corazón del país. “Somos mujeres trabajadoras, creativas y somos capaces de lograr todo lo que queremos”, dijo.

Cuándo es el Miss Universo 2026

El certamen se celebra el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (más conocido como Choliseo). Dicho escenario se destaca por ser la “catedral del reguetón“ y un rito de iniciación para cualquier artista que quisiera alcanzar el éxito internacional, según detallada Billboard.

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (más conocido como Choliseo) será el escenario del Miss Universo 2026 y es conocido por ser la "catedral del reguetón" Alejandro Granadillo - AP

Entre julio y septiembre de 2025, Bad Bunny realizó 30 conciertos en el estadio como parte de su residencia No Me Quiero Ir De Aquí. Vendió más de 400 mil entradas en cuatro horas y las ganancias alcanzaron un mínimo de US$176,6 millones y un máximo de US$733 millones, según un análisis de Rolling Stone.